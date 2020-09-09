【Tesla股價】Tesla上海工廠傳最快11月生產Model Y 盤前股價反彈

▲ Tesla近日股價暴跌，主要受配股等負面消息拖累。

美國電動車公司Tesla（美︰TSLA）近日股價暴跌，惟最近有好消息傳出。據外電報道，目前，Tesla於上海的超級工廠第二期工程進展「非常迅速」，有望快在11月開始量產電動車Model Y。Tesla股價於盤前升4.5%，報344.94美元。

據報道，目前Tesla上海廠房的二期工程已進入內部工作階段，而Model Y廠房的內部裝修及機電調試工作正同步進行，預期將在10月或11月完成，Model Y的試產將於未來數月內啟動。

中國製造的Tesla Model Y預計將在未來幾個月內開始量產，有望在2021年第一季度之前交付。

近日受累於美國科技股暴跌，加上遭基金減持及配股等負面消息，Tesla股價周二（8日）單日大跌逾2成，其股價自拆股已來累跌33.7%。

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編輯︰侯景成