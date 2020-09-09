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【A股監管】新華社指投資不宜「炒小炒差」　點名批評內地創業板妖股　

即市財經 19:04 2020/09/09

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新華社點名批評創業板妖股，並指當局對違法行為零容忍。

昨日（8日）內地創業板成交高於上證A股，創業板個別股份熱炒，更被官媒點名關注。新華社今日發表評論「堅決遏制創業板炒小炒差歪風」，指「天山XX」、「豫XX石」、「長方XX」等少數流通市值低、價格低、基本面差的創業板股票，股價短期快速上漲，屬於炒作現象。

文中以「天山XX」為例，於12個交易日股價升近5倍，但公司連年虧損，毫無業績支持，新華社認為炒小炒差，不利內地股市各項改革措施，監管部門「該出手時就要出手」。實際上，深交所已於8月27日及9月8日要求「天山XX」在股價異常波動時停牌核查。

新華社認為，隨著注冊制試點改革落地，創業板正在走向市場化，但監管當局對市場「不干預」的同時，對市場亂象保持「零容忍」。該社認為，價值投資、長期投資才是創業板交易的制勝法寶。

根據新華社文章的綫索，被點名的應為天山生物（深：300313）、豫金剛石（深：300064）及長方集團（深：300301）。天山生物從事牛、羊的品種改良，豫金剛石從事人做鑽石的研發、生產及銷售，長方集團從事LED照明產品的研發、設計及銷售。三者均已停牌，同時未被列入深股通，香港股民應不會「中伏」。

 

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編輯：謝克迪

股票 創業板 A股 創業板 深圳證券交易所 豫金剛石（深：300064） 天山生物（深：300313）

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