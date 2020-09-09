  • 28°C
香港時間 : 2020909日 (三) 19:38
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【新股IPO】內地生物製藥公司雲頂新耀擬下周尋求上市聆訊 集資最少23億

即市財經 18:58 2020/09/09

分享：

雲頂新耀據報最快下周通過聆訊。

內地生物製藥公司雲頂新耀（Everest Medicines）據報最快下周尋求香港上市聆訊，計劃集資3億至4億美元（23億至31億港元），高盛及美銀為聯席保薦人，該公司獲新加坡私募股權公司CBC Group投資。

雲頂新耀為內地臨床後期生物製藥公司，業務包括全球同類首創或同類最佳療法的許用、臨床開發及商業化，以解決大中華及亞太區其他新興市場尚未被滿足的醫療需要。

云頂新耀目前產品管線覆蓋腫瘤、免疫學、心腎疾病及感染性疾病。據招股書顯示，有8項產品均具有成為同類首創或同類最佳產品潛力，大部分處於臨床研發階段後期。其中，Etrasimod及Eravacycline為公司核心候選產品。

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】

相關文章：【新股IPO】內地免費語音聊天室軟件雅拉赴美上市　集資約7.8億元

【螞蟻IPO】螞蟻集團：民間借貸利率上限等新規無重大不利影響

【新股IPO】百勝中國或成中概股第一滴血 回歸熱潮料延續

中國最大第三方虛擬商品及服務企業 - 福祿控股現正公開招股 - 網上白表申請 

【9月限定優惠】訂閱《香港經濟日報》電子版送口罩一盒！立即訂閱

成為《香港經濟日報》App新會員，多款禮物任你選！免費登記https://bit.ly/2GhIwht

八大財金名家：陶冬、陳坤耀、胡孟青、施永青、曾淵滄、林少陽、陸東、巴曙松，於《香港經濟日報》App 開講！立即收看

編輯：陳華

香港股票 經濟 IPO

上一篇文章

【美股期貨】納指期貨反彈2%　Tiffany賣盤觸礁市前大跌近9%（不斷更新）

下一篇文章

【港元定期存款】工銀亞洲港元定存3招齊發 十人同行「e開戶」最高息10.8厘
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【恒指夜期】滙豐ADR收報32.35港元低2%　夜期收市低水301點（不斷更新）
【恒指夜期】滙豐ADR收報32.35港元低2%　夜期收市低水301點（不斷更新）
【新股IPO】福祿控股2101料80手穩中一手　富途：正籌備加碼30至50億元孖展額度
【新股IPO】福祿控股2101料80手穩中一手　富途：正籌備加碼30至50億元孖展額度
【Tesla股價】Tesla（TSLA）上周五已完成50億美元配股行動　全日重挫21%打入技術熊市
【Tesla股價】Tesla（TSLA）上周五已完成50億美元配股行動　全日重挫21%打入技術熊市
【美股期貨】納指期貨反彈2%　Tiffany賣盤觸礁市前大跌近9%（不斷更新）
【美股期貨】納指期貨反彈2%　Tiffany賣盤觸礁市前大跌近9%（不斷更新）
【新股IPO】百勝中國近14萬人認購　一手中籤率25%　認購14手才穩獲一手
【新股IPO】百勝中國近14萬人認購　一手中籤率25%　認購14手才穩獲一手
【新股IPO】福祿控股2101孖展暫錄340億元　超購381倍（不斷更新）
【新股IPO】福祿控股2101孖展暫錄340億元　超購381倍（不斷更新）