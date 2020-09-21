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【新股IPO】內地生物製藥公司雲頂新耀今起路演集資最多35億　高瓴、淡馬錫前期有份投資

即市財經 12:51 2020/09/21

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雲頂新耀據報最快下周通過聆訊。

內地生物製藥公司雲頂新耀（Everest Medicines）已通過上市聆訊，據外電報道，雲頂新耀於今起開始進行投資者路演。公司計劃集資4.5億美元（35.1億港元），高盛及美銀為聯席保薦人。早於今年6月，雲頂新耀通過3.1億美元（約24.2億港元）C輪融資，投資者包括高瓴資本、淡馬錫、貝萊德、新加坡政府投資公司等。

雲頂新耀為內地臨床後期生物製藥公司，業務包括全球同類首創或同類最佳療法的許用、臨床開發及商業化，以解決大中華及亞太區其他新興市場尚未被滿足的醫療需要。

云頂新耀目前產品管線覆蓋腫瘤、免疫學、心腎疾病及感染性疾病。據招股書顯示，有8項產品均具有成為同類首創或同類最佳產品潛力，大部分處於臨床研發階段後期。其中，Etrasimod及Eravacycline為公司核心候選產品。

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】或使用【新股IPO】小工具   

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編輯：陳華、謝卓榮

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