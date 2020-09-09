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【展覽重開】會展業下階段或可重開　業界：難即時回復生意

商業 19:03 2020/09/09

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港府昨日透露，計劃下階段可重啟展覽業，香港展覽業服盟聯盟表示欣切期待，惟認為對業界即時生意回復幫助不大。

【展覽重開】港府料下階段可重開會展業　業界：重啟後最快11月才有工開

香港展覽業服盟聯盟指出，自7月初第三波疫情開始，本港絶大部份展覽及活動策劃及製作也相繼停止，重啟消息對業界而言無疑是遲來的喜訊。但政府下一階段怎樣放寛展覽活動、撤銷社交距離措施的詳情也未知，加上籌備一個展覽活動需要數月的時間，故料最快11月、12月展覽活動才可重現。

港展覽活動  6成以上是國際性項目

該會又提到，香港展覽活動6成以上是國際性項目，現時放寬措施也只是針對本地的防控，放寬後本地展覽活動相信也需待明年第一季中打後，才可以逐漸回復常規的時間表，至於國際性展覽活動相信更需待有真正有効疫苗面世、各國有序通關才有望恢復重啟。協會預期，即使本港重啟展覽業後，對業界即時生意回復幫助不大。

另外，該會在8月中向會員作出一項調查，所收回300多份問卷中，逾半認為政府現時的補助並不能幫助其維持生計，58.6%受訪企業更料3個月內將倒閉。協會對於最新一輪政府抗疫基金未有包含業界在內，深感無助及無奈。

【展覽重開】邱騰華：下階段重開會展業　業界斥零補助難捱至4月

記者：蘇穎琪

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