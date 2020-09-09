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【逆市增長】封城抗疫刺激電競業 碧咸電競公司計劃上市

環球社會熱點 18:52 2020/09/09

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疫情刺激電競業，碧咸有份的遊戲公司Guild Esports計劃在倫敦上市。

新型冠狀肺炎病毒（新冠肺炎）疫情肆虐全球，多地曾嚴格實施封城措施，居家抗疫無所事事，不少人投入電競懷抱，令電競業見增長，連足球明星碧咸（David Beckham）都想分一杯羹。

碧咸有份的遊戲公司Guild Esports宣布，計劃在倫敦證券交易所上市，希望籌集2,000萬英鎊（約2億港元），現時公司估值達5,000萬英鎊（約5億港元）。若今年秋天順利進行配售，該公司將成為首家在倫敦證券交易所上市的電競公司。

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在新冠肺炎疫情期間，電競市場發展蓬勃。封城抗疫期間，人人被迫留在家中，體育盛事陸續取消，人們紛紛轉投電競懷抱。Guild Esports向潛在投資者透露，部分電競活動吸引的觀眾數目，比溫布頓網球錦標賽、環法自行車賽、美國網球公開賽等體育盛事的觀眾還要多。Guild Esports預計，至2023年，全球觀眾人數將增至6.46億。

另外，Guild Esports指出，會成立專屬電競隊，參加要塞英雄（Fortnite），絕對武力：全球攻勢（CS：Go），火箭聯盟和國際足盟大賽系列（FIFA）四個電競項目。

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責任編輯：葉芷樺
 

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