百佳及屈臣氏推「全球微笑計劃」　買麥提莎、M&M's等指定糖果朱古力滿20元可做善事

▲ 今次百佳及屈臣氏的聯乘活動將作為「全球微笑計劃」的第一炮，為慶祝屈臣氏180周年揭開序幕。

本港疫情近日趨緩和，長和 （00001） 旗下百佳及屈臣氏集團決定，推出「全球微笑計劃Smile Inside Out」，為屈臣氏180周年的啟動活動。「全球微笑計劃」將於25個市場運營的12個品牌，共15,800多間店舖展開。長和指，今次百佳及屈臣氏的聯乘活動將作為「全球微笑計劃」的第一炮，為慶祝屈臣氏180周年揭開序幕。

百佳及屈臣氏聯乘瑪氏於9月11日至10月8日期間合辦「分享快樂、分享微笑」活動，顧客於全港百佳及屈臣氏分店購買瑪氏箭牌（Mars Wrigley）品牌 （包括MALTESERS®麥提莎®、M&M’s®、SNICKERS®士力架®、TWIX®特趣®、MARS®、ECLIPSE®易極®、AIRWAVES®爽浪®、EXTRA®益達®、DOUBLEMINT®綠箭®、SKITTLES®彩虹糖®、SUGUS®瑞士糖®等）之指定糖果、朱古力、香口珠產品及BE-KINDTM產品滿20元或以上，瑪氏會捐贈同等價值之瑪氏箭牌品牌產品予以下10個慈善機構。

受惠機構包括基督教香港信義會社會服務部、安徒生會、香港青少年服務處、香港基督教服務處、香港單親協會、香港基督教女青年會、凝動香港體育基金、微笑行動、聖雅各福群會及循道衞理楊震社會服務處。

長和希望透過百佳及屈臣氏龐大的店舖網絡，最多籌集等值1000萬元的品牌產品，與香港人一同將瑪氏箭牌糖果及零食化為千萬個甜蜜微笑送到有需要的人手上。

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編輯：陳韻妍