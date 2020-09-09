【新股IPO】內地免費語音聊天室軟件雅拉赴美上市　集資約7.8億元

中國免費語音聊天室軟件雅拉（Yalla）於9月8日申請在美國紐交所上市，公司初步計劃集資約1億美元（約7.8億港元），股份代號為（美：YALA），承銷團為摩根士丹利及海通。雅拉於2016年成立，於中國作為社交平台外，在中東與北非地區也廣泛被用作即時語音聯繫工具。

截至今年上半年純利按年增1.2倍至2520萬美元（約1.96億港元）；公司收入按年增99.6%至5276萬美元（約4.1億港元）。

若公司成功上市，將會繼小鵬汽車（美：XPEV）後，另一間在中美關係緊張底下赴美上市的內地企業。

公司集資所得將用於：營銷活動提升品牌並增加用戶群；技術基礎架構，增強用戶體驗和運營效率及作一般營運資，包括營運資金需求和潛在的收購（即使公司目前尚未就任何此類收購進行談判）。

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編輯：謝卓榮