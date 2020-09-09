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【諾貝爾獎】特朗普獲提名和平獎 促成以色列阿聯酋關係正常化

環球政治 19:08 2020/09/09

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美國總統特朗普成功斡旋以色列和阿聯酋關係正常化，兩國代表下周二（15日）將到白宮簽署協議文件，創造中東和平歷史時刻。此事無疑是特朗普在外交上的一大政績，在推動中東和平範疇，取得傳統華府政客數十年來未有的成果。而有挪威議員更就此提名特朗普，競逐2021年度的諾貝爾和平獎。

【中東局勢分析】特朗普促成外交三贏方案 伊朗獨憔悴：【下一頁】

以色列、阿聯酋達成歷史性和平協議 合作包括研發新冠疫苗：【下一頁】

作出提名的是，挪威4屆國會議員蒂布林－耶德（Christian Tybring-Gjedde），他同時是北約的挪威代表團主席。他接受霍士新聞訪問時強調，自己不是特朗普的擁躉，但承認：

「就他的功勞而言，我認為，他替各國之間和平所作的努力，比其他大多數和平獎提名人都要多。」
（For his merit, I think he has done more trying to create peace between nations than most other Peace Prize nominees.）

蒂布林－耶德表示，在以色列和阿聯酋關係正常化一事上，特朗普政府扮演了關鍵角色。他在提名信中寫道，以阿兩國協議有望成為中東局勢的轉捩點，預期其他中東國家也會跟隨阿聯酋的步伐，選擇與以色列建立正常外交關係，讓中東從此變成合作和繁榮的地區。

他續指，特朗普發揮了關鍵作用，促進衝突各方的聯繫，以及為化解持久衝突注入新動力，例如在印度和巴基斯坦的克什米爾主權爭端、南北韓的衝突和處理北韓核問題。

這並非特朗普首次獲得諾貝爾和平獎的提名，早在2018年，因應特朗普促成在新加坡跟北韓領袖金正恩的世紀破冰會晤，蒂布林－耶德亦曾經聯同另一名挪威官員提名。

挪威4屆國會議員蒂布林－耶德

【美國外交分析】特朗普又有外交成果 跳出政客思維至關鍵：【下一頁】

【美國外交分析】特朗普推動中東和平 沙特才是真考驗：【下一頁】

責任編輯：陳啟賢

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