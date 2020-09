【諾貝爾獎】特朗普獲提名和平獎 促成以色列阿聯酋關係正常化

美國總統特朗普成功斡旋以色列和阿聯酋關係正常化,兩國代表下周二(15日)將到白宮簽署協議文件,創造中東和平歷史時刻。此事無疑是特朗普在外交上的一大政績,在推動中東和平範疇,取得傳統華府政客數十年來未有的成果。而有挪威議員更就此提名特朗普,競逐2021年度的諾貝爾和平獎。

作出提名的是,挪威4屆國會議員蒂布林-耶德(Christian Tybring-Gjedde),他同時是北約的挪威代表團主席。他接受霍士新聞訪問時強調,自己不是特朗普的擁躉,但承認:

「就他的功勞而言,我認為,他替各國之間和平所作的努力,比其他大多數和平獎提名人都要多。」

(For his merit, I think he has done more trying to create peace between nations than most other Peace Prize nominees.)