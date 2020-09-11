【裝修攻略@iM網欄】揀咩店好？有地舖比只有網店可信嗎？

有地舖比只有網店可信嗎？簡單的答案就是No！

思想比較傳統的人，會覺得網上的一切都沒保障。但所謂保障，除了「出事後是否可以找到那個人」之外，還有「你找到他之後可以做什麼」。

如果你裝修中伏，你到地舖理論爭執，店家可以報警趕你走，你固然可以對它造成一定影響，但你總不可能天天守在它的門口。

反而網店就更易受網上評價所影響。因網上的評價24小時留存，而且不易刪除。如果公司有一個頗成功的Facebook專頁，並以此作為營業窗口，這保障其實也不比地舖小。

當然啦，筆者也見過不少人找網店裝修出事。要減低風險，仍然必須參觀完成單位。如果希望得知一間公司的往績，則可以考慮規模較大的網上裝修平台。

具規模的裝修平台，除了擁有公司的工程往績，亦可以在不斷擴大工程數據的同時，透過智能配對系統，將戶主配對給數據庫中最合適的裝修公司。透過節省公司的搵客成本，以及戶主因委託了不合適公司而所需要付出的成本，裝修平台絕對有機會締造多羸，協助戶主提高裝修性價比。



作者_裝修學院校長Simon Tang（鄧世民）簡介： 「裝修佬」網上平台合夥創辦人之一，亦是裝修防伏專家，目標是傳授實用裝修攻略給廣大市民。

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