  • 28°C
香港時間 : 2020909日 (三) 19:37
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【BNO移民】英國科技業職位空缺 兩月急增3成半

環球社會熱點 18:33 2020/09/09

分享：

英國科技行業在過去2個月仍積極招聘，科技業空缺更大幅增加36%。

移民成為本港近期熱話，英國為港人移民熱門地點，港人關注英國招聘市場。科技行業組織Tech Nation分析，英國科技行業在過去2個月仍積極招聘，科技業空缺更大幅增加36%，反映科技行業於英國就業市場有強勁需求。

英國封城停工零收入 學生投身性工作解財困 ：【下一頁】

【BNO移民】疫情刺激網購 英國超市逆市請人：【下一頁】

新冠肺炎疫情衝擊英國經濟，不少企業都要裁員及凍結招聘，以掙扎求存。英國科技行業的職位空缺，雖然未重返今年首季每周有15萬個空缺的水平。但科技行業空缺自6月以來仍大增36%，達到每周約9萬個空缺的水平。

Tech Nation的研究指出，在倫敦、格拉斯哥、愛丁堡、貝爾法斯特及劍橋這些城市當中，前端開發人員為前五位最受歡迎的職位。英國目前共有9個城市，有超過五分之一人從事科技行業，包括上述5個城市。

澳洲欲搶香港商界人才 成立「突擊隊」招攬：【下一頁】

英國被視為歐洲科技行業的領導者，英國的獨角獸公司（估值達到10億美元以上的初創企業）數量，更高於德國、法國及荷蘭三個國家的總和。

亞馬遜（Amazon）早前更宣布，計劃於英國增聘7000名員工，包括工程師、人力資源及科技人員。亞馬遜更預計，今年累計將於英國創造1萬個就業機會。

英國文化大臣杜永敦（Oliver Dowden）形容，科技行業為創造就業的引擎（engine of job creation），證明行業擁有強勁實力，隨著英國擺脫疫情可積極推動經濟發展。

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」

【9月限定優惠】訂閱《香港經濟日報》電子版送口罩一盒！立即訂閱

責任編輯：鄭錦玲

相關文章

【英國疫情】學生封城停工零收入 投身性工作人數增
今日
【英國疫情】學生封城停工零收入 投身性工作人數增
【BNO移民】疫情刺激網購 英國超市逆市請人
今日
【BNO移民】疫情刺激網購 英國超市逆市請人
【BNO移民】英企炒人不留情 6、7月狠炒30萬人
2020/09/08
【BNO移民】英企炒人不留情 6、7月狠炒30萬人
【BNO移民】英國Pizza Express裁1100人 關73分店
2020/09/08
【BNO移民】英國Pizza Express裁1100人 關73分店
【移民澳洲】澳洲欲搶香港商界人才 成立「突擊隊」招攬
2020/09/05
【移民澳洲】澳洲欲搶香港商界人才 成立「突擊隊」招攬
移民 就業 科技行業 BNO 英國 冠狀病毒 新冠肺炎 新冠肺炎疫情

上一篇文章

【逆市增長】封城抗疫刺激電競業 碧咸電競公司計劃上市

下一篇文章

金正恩據報驚特朗普下毒 不敢吃其遞來糖果
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

新型冠狀肺炎全球疫情（09月09日 時間19:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（09月09日 時間19:00）
【美國大選】特朗普大打反暴力牌 民調卻指其押錯注
【美國大選】特朗普大打反暴力牌 民調卻指其押錯注
【美國疫情】特朗普要記者除口罩發問 遭對方拒絕
【美國疫情】特朗普要記者除口罩發問 遭對方拒絕
【新冠疫苗】輝瑞疫苗「近乎完美」有信心可10月中面世
【新冠疫苗】輝瑞疫苗「近乎完美」有信心可10月中面世
印度電訊部長：8間蘋果代工廠由中國遷至印度
印度電訊部長：8間蘋果代工廠由中國遷至印度
【新冠疫苗】牛津疫苗停測試 測試者疑出現嚴重副作用
【新冠疫苗】牛津疫苗停測試 測試者疑出現嚴重副作用