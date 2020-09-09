【BNO移民】英國科技業職位空缺 兩月急增3成半

▲ 英國科技行業在過去2個月仍積極招聘，科技業空缺更大幅增加36%。

移民成為本港近期熱話，英國為港人移民熱門地點，港人關注英國招聘市場。科技行業組織Tech Nation分析，英國科技行業在過去2個月仍積極招聘，科技業空缺更大幅增加36%，反映科技行業於英國就業市場有強勁需求。

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新冠肺炎疫情衝擊英國經濟，不少企業都要裁員及凍結招聘，以掙扎求存。英國科技行業的職位空缺，雖然未重返今年首季每周有15萬個空缺的水平。但科技行業空缺自6月以來仍大增36%，達到每周約9萬個空缺的水平。

Tech Nation的研究指出，在倫敦、格拉斯哥、愛丁堡、貝爾法斯特及劍橋這些城市當中，前端開發人員為前五位最受歡迎的職位。英國目前共有9個城市，有超過五分之一人從事科技行業，包括上述5個城市。

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英國被視為歐洲科技行業的領導者，英國的獨角獸公司（估值達到10億美元以上的初創企業）數量，更高於德國、法國及荷蘭三個國家的總和。

亞馬遜（Amazon）早前更宣布，計劃於英國增聘7000名員工，包括工程師、人力資源及科技人員。亞馬遜更預計，今年累計將於英國創造1萬個就業機會。

英國文化大臣杜永敦（Oliver Dowden）形容，科技行業為創造就業的引擎（engine of job creation），證明行業擁有強勁實力，隨著英國擺脫疫情可積極推動經濟發展。

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責任編輯：鄭錦玲