恒指全日埋單跌155點 新經濟股續挫

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【新股IPO】福祿控股2101孖展暫錄340億元 超購381倍（不斷更新）
恒生指數今日曾跌逾400點，最終收市跌155點或0.63%，收報24468點。新經濟股續弱，藍籌新貴阿里 （09988） 跌逾2%，小米 （01810） 午後曾倒升，全日埋單跌逾1%。中國餐飲巨頭百勝中國 （新上市編號：09987） 獲近14萬人認購，一手中籤率25%，暗盤偏軟。
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【精選投資分析】
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