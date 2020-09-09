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恒指全日埋單跌155點 新經濟股續挫

即市財經 18:27 2020/09/09

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財經焦點速覽

恒生指數今日曾跌逾400點，最終收市跌155點或0.63%，收報24468點。新經濟股續弱，藍籌新貴阿里 （09988） 跌逾2%，小米 （01810） 午後曾倒升，全日埋單跌逾1%。中國餐飲巨頭百勝中國 （新上市編號：09987） 獲近14萬人認購，一手中籤率25%，暗盤偏軟。

【今日財經焦點】

【港股走勢】恒生指數跌155點　地產股揚新經濟股續挫（不斷更新）

【ATMX】小米曾陷「技術熊」後一度拗腰倒升　恒生科指7000關失而復得（附ATMX近月走勢圖）

【百勝中國暗盤】百勝中國暗盤偏軟　一手帳面最多蝕千元（不斷更新）

【農夫山泉股價】農夫山泉獲納入恒生綜合指數　勢躋身北水買貨名單

【量計分析】盈富國指ETF勁吸資 新經濟股入閘獲投信心票

【新冠疫苗】牛津疫苗停測試 測試者疑出現嚴重副作用

【精選投資分析】

國指支持9600 航空股炒復甦（第三版）

官媒警示股市風險 深創板破位轉熊？

【金九銀十】國策強攻內需「消費促進月」今開鑼（附受惠板塊名單）

又傳有「網紅」餐飲品牌來港上市！過去上市嘅成績係點？

【美股分析】美科網股再陷調整 博反彈最怕灰犀牛（訂戶專享）

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欄名 : 財經焦點速覽

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百勝中國－S（09987） 小米集團－W（01810） 阿里巴巴－SW（09988） 經濟 新經濟 恒生指數 指數

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