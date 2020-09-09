【美股分析】成也央行敗也央行?　芝交所：央行暫緩QE或致美股大瀉

美股自上周四（3日）起不斷下跌，三大指數中以納斯達克指數跌得最傷，跌幅超過一成。芝交所高級經濟學家Eric Norland受訪時指，聯儲局自3月起公布新一輪量化寬鬆，由原本合共買債7000億美元，改為不設上限，這令美國資產負債表大幅上升，期間令部份熱錢流入科技股、黃金、白銀等資產。

新債王又點睇個市?【下一頁】

但其實由第三季開始，聯儲局乃至其他央行已靜悄悄地暫停QE，他相信或是近日美股大跌的其中一個原因。被問到聯儲局或其他央行未來會否繼續其量寬計劃，他認為關鍵在於資產價格：「三月時聯儲局不知道如何做，所以甚麼也會做，包括『無限QE』，但過去數月以來他們看到資產價格不斷上升，他們不會想催生過大的泡沫，我估計他們因此暫停計劃。」

「現在股市跌幅明顯不足以說服聯儲局重啟QE，我相信如果跌市持續多一段時間，聯儲局來有出手的誘因，始終他們不想出現泡沫同時，也不想股市突然下塌。」他又提醒，今次跌市其實集中在科技股，很多舊經濟類股份的表現與實體經濟同步，美國小型股也未曾創下新高。代表美國小型股的羅素2000指數在過去四個月最高曾報1592點，低於疫情前的高位1696點。