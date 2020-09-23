【螞蟻IPO】螞蟻集團明日香港闖關 傳香港集資175億美元、不尋求基石投資者（第七版）

▲ 科創板已通過螞蟻集團IPO的審核，螞蟻集團只須註冊，便能開始招股流程，螞蟻本周將闖關港交所上市聆訊。

阿里巴巴 （09988） 同系的螞蟻集團（前稱：螞蟻金服）中港上市倒數。據外電報道，螞蟻集團計劃於香港集資約175億美元（約1365億港元）。早前有傳螞蟻A+H上市集資提高至350億美元，意味螞蟻中港上市集資或各佔一半。同時螞蟻香港上市將不會尋求基石投資者參與，認為在沒有基石投資者的情況下亦可順利招股。知情人士稱，螞蟻傾向於邀請大型投資者參與上海IPO，從而緩和價格波動。

螞蟻集團於上交所科創板審核狀態顯示，其已經「提交註冊」。一般而言，在註冊成功後便可以開始招股流程。螞蟻集團計劃最早本周尋求通過港交所上市聆訊，為監管批准上市最後一步。

外電消息指，螞蟻集團暫時計劃於內地國慶假期（10月1日至8日）後建簿，預計約10月底上市。

科創板上市委早前已同意螞蟻集團IPO「過會」，即通過中證監屬下的證券發行審核委員會核准。

據彭博社報道，評估初步投資者興趣後，螞蟻集團擬將中港上市集資額由300億美元上調至350億美元（約2,700億港元），估值將達到2500億美元（約1.9萬億港元）。若最終落實，螞蟻集團將超越沙特阿美（Saudi Aramco）成為歷來最大IPO。螞蟻市值也將超越美國銀行（美：BAC），並且為花旗集團（美：C）的逾2倍。

外電早前引述消息指，螞蟻集團發售相當於股本約11%至12%，而內地招股比例會較香港為高。螞蟻集團拒絕評論。

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另外，螞蟻早前回覆上交所第二輪審核問詢函，聚焦政策變化對公司影響，包括內地近期出台降低民間借貸利率司法保護上限等文件。

螞蟻集團：合規難度及成本增不會有大影響

螞蟻集團表示，監管體制、法律法規、政策不斷變化，但螞蟻堅持普惠、開放平台模式、守正創新，合規難度和合規成本雖然增加，但料不會對公司持續經營能力造成重大不利影響。

螞蟻表示，《民間借貸規定》將民間借貸利率的司法保護上限修改為全國銀行間同業拆借中心每月20日發布的一年期貸款市場報價利率（LPR）的4倍，盡管公司的業務模式堅持普惠及與金融機構合作的平台模式，但是該等規定在適用範圍等具體執行方面的安排仍處於進一步明確的過程中。

螞蟻又稱，在全球範圍內提供支付服務的企業較多，國內市場由騰訊 （00700） 運營的微信支付也提供類似的數字支付服務，但這些企業提供的支付服務和公司數字支付與商家服務業務存在一定差異，並不具有可比性。

螞蟻續指，螞蟻鏈技術服務、金融雲技術服務等涉及的相關技術均屬於業內較為創新的技術應用，且行業整體對該等新技術的商業化模式（包括具體服務對象、服務內容、收入模式等）仍在探索早期，因此該業務板塊目前尚無行業內成熟的可比公司。

（第三版更新螞蟻集團已過會；第四版更新螞蟻集團集資額；第五版更新提交註冊進展；第六版更新螞蟻上市建簿目標時間表、第七版更新香港集資175億美元）

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編輯：陳健婷