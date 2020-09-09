【開學商機】玩具反斗城學前玩具低至半價　網購499元免運費

▲ 即日起至9月28日，玩具反斗城推最強學前玩具大優惠，精選產品低至半價。(玩具反斗城提供圖片)

疫情緩和下，新一輪幼兒班面試即將開始，意味幼兒班有機會復課。即日起至9月28日，玩具反斗城推最強學前玩具大優惠，精選產品低至半價，搜羅來自Mega Bloks、Vtech、Peppa Pig、Pinkfong、Thomas & Friends及Crayola 等大熱玩具品牌。

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多款人氣品牌學前玩具激減優惠，包括費雪智慧學習小豬撲滿5折114.5元，有助訓練小朋友數數及分辨顏色；Vtech字母數字小巴8折191.5元，互動語音巴士通過4種遊戲模式教授語音，字母和數字；麵包超人BUSY BOX工具箱9折540元，內置18款益智遊戲，麵包超人的鼻子會根據聲音發光，激發孩子的好奇心。

家長亦可到玩具反斗城網店選購玩具。即日至9月30日，於toyrus.com.hk或babiesrus.com.hk網店購物滿499元更可享免費送貨。訂單通常在訂單確認1至3個工作日發貨，預計送貨時間約4至5個工作天。

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責任編輯：朱悅瀅