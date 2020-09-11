【美國大選】前親信後悔幫特朗普 新書變相為拜登助攻（訂戶專享）

▲ 【美國大選】特朗普前親信助攻拜登 自白「如中特朗普毒」

繼美國前國安顧問博爾頓（John Bolton），再有總統特朗普（Donald Trump）前「左右手」出書大爆黑幕。特朗普前私人律師科恩（Michael Cohen）的新書，揭發特朗普鮮為人知的一面，被視為是為民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）「助攻」之作。

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