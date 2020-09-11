【美國大選】前親信後悔幫特朗普 新書如強力廣告助攻拜登（訂戶專享） 環球政治 08:48 2020/09/11 分享： ▲ 【美國大選】特朗普前親信助攻拜登 自白「如中特朗普毒」 繼美國前國安顧問博爾頓（John Bolton），再有總統特朗普（Donald Trump）前「左右手」出書大爆黑幕。特朗普前私人律師科恩（Michael Cohen）的新書，揭發特朗普鮮為人知的一面，被視為是為民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）「助攻」之作。 ... 撰文 : 鄧燕君 欄名 : 國金好書 相關文章 共和黨無視事實 克魯明嘆講道理行不通（訂戶專享） 2020/08/28 共和黨無視事實 克魯明嘆講道理行不通（訂戶專享） 美國種族歧視暗藏種姓制度 示威反映冰山一角 2020/08/21 美國種族歧視暗藏種姓制度 示威反映冰山一角 常掛「改革」在口邊 馬克龍自傳：危機中的出路 2020/08/14 常掛「改革」在口邊 馬克龍自傳：危機中的出路 【新共產主義】政府養你不是夢？ 基本收入是王道【有片】 2020/08/07 【新共產主義】政府養你不是夢？ 基本收入是王道【有片】 利物浦高普膺英超最佳領隊 足球壇企管高手 2020/07/29 利物浦高普膺英超最佳領隊 足球壇企管高手 最新專欄文章 更多 共和黨無視事實 克魯明嘆講道理行不通（訂戶專享） 2020/08/28 共和黨無視事實 克魯明嘆講道理行不通（訂戶專享） 美國種族歧視暗藏種姓制度 示威反映冰山一角 2020/08/21 美國種族歧視暗藏種姓制度 示威反映冰山一角 常掛「改革」在口邊 馬克龍自傳：危機中的出路 2020/08/14 常掛「改革」在口邊 馬克龍自傳：危機中的出路 【新共產主義】政府養你不是夢？ 基本收入是王道【有片】 2020/08/07 【新共產主義】政府養你不是夢？ 基本收入是王道【有片】 如何打敗市場？投資大師倡逆向思考法 2020/07/31 如何打敗市場？投資大師倡逆向思考法 政治 拜登 特朗普 總統大選 美國 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入