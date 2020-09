金正恩據報驚特朗普下毒 不敢吃其遞來糖果

▲ 金正恩據報曾驚遭特朗普毒死 不敢吃其糖果

美國前白宮發言人桑德斯周一出版新書,書中揭露多件北韓領袖金正恩「趣聞」。繼早前指金正恩曾向其眨眼調情後,再爆金正恩在2018年美朝峰會期間,曾擔心遭總統特朗普毒殺,猶疑應否接受特朗普遞過來的糖果,但金正恩最終都有吃特朗普的糖果。

曾擔任白宮發言人約兩年的桑德斯(Sarah Sanders),周一出版名為《Speaking for Myself: Faith, Freedom, and the Fight of Our Lives Inside the Trump White House》的新書。

桑德斯在書中指,在2018年美朝峰會,特朗普與金正恩開始工作午餐之時,特朗普向金正恩遞上薄荷糖,金正恩卻顯得猶疑。桑德斯相信,金正恩似乎在憂慮特朗普會藉此毒死他。

桑德斯指,當時特朗普把數粒薄荷糖倒進嘴裡,金正恩才接過糖果吃了下去。

桑德斯又指,在特朗普與金正恩簽署聯合聲明之前,北韓一方甚至有人事先檢查金正恩的筆內,會否裝有設備。

