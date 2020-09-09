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金正恩據報曾驚遭特朗普毒死 不敢吃其糖果

環球社會熱點 18:00 2020/09/09

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金正恩據報曾驚遭特朗普毒死 不敢吃其糖果

美國前白宮發言人桑德斯周一出版新書，書中揭露多件北韓領袖金正恩「趣聞」。繼早前指金正恩曾向其眨眼調情後，再爆金正恩在2018年美朝峰會期間，曾擔心遭總統特朗普毒殺，猶疑應否接受特朗普遞過來的糖果，但金正恩最終都有吃特朗普的糖果。

曾擔任白宮發言人約兩年的桑德斯（Sarah Sanders），周一出版名為《Speaking for Myself: Faith, Freedom, and the Fight of Our Lives Inside the Trump White House》的新書。

前白宮發言人稱遭金正恩調情 特朗普笑言要其赴北韓：【下一頁】

金正日前保鑣聲稱遭北韓威脅全家 申請加拿大庇護遭拒：【下一頁】

桑德斯在書中指，在2018年美朝峰會，特朗普與金正恩開始工作午餐之時，特朗普向金正恩遞上薄荷糖，金正恩卻顯得猶疑。桑德斯相信，金正恩似乎在憂慮特朗普會藉此毒死他。

桑德斯指，當時特朗普把數粒薄荷糖倒進嘴裡，金正恩才接過糖果吃了下去。

桑德斯又指，在特朗普與金正恩簽署聯合聲明之前，北韓一方甚至有人事先檢查金正恩的筆內，會否裝有設備。

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責任編輯：林嘉莉

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