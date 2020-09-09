【美股分析】最大私募基金黑石副主席：美股存調整風險惟非熊市

全球最大私募基金黑石集團副主席Byron Wien認為，美股存在大幅調整的風險，又警告指股市投機活動正在增加，而美國經濟又十分脆弱，總統選舉期間或會出現動盪。

Tesla跌幅驚人，撈底時機已到?【下一頁】

美股上周四（3日）起開始下跌，當中科技股是重災區，納斯達克指數已下跌逾一成，Byron Wien日前接受外媒訪問時指，股市出現大量投機活動，而美國經濟復甦速度比大多數投資者所想的來得慢。

被問及上周美股下跌會否延續時，這位華爾街著名的投資者指，大多數投資者都認為實體經濟未必如金融市場表現那麼好，但其實兩者沒有脫節，散戶只是不斷推高科技股的股價，而人們在家工作亦令這些股票受益。

Byron Wien坦言散戶是支持美股上漲的一大原因，他指出當中有很多賭博成份，又說以往押注體育賽事的人都在投資股票，這從FAANGs及Tesla等股票中看得到，而且期權市場看到很多散戶在買兩周內到期的認購期權，這是投機行為。」

不過，他不認為股市估值如2000年時的互聯網泡沫這麼離譜，即使市場脆弱也不代表會進入熊市，盡管蘋果、Amazon及Facebook等科技股反映市場的投機情緒，但仍有很多行業被低估，如酒店及能源行業，因為疫情總會過去，人們的生活最終也會回歸正常。

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