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【5G應用】香港首個企業5G計劃登場　盼推動跨行業5G合作

科技 17:52 2020/09/09

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5G發展除了需要商界積極發展外，亦要政府透過不同政策支援及鼓勵各行業和大眾使用。

5G於今年起於香港啟用，除了為大眾提供更佳的無線網絡體驗，亦為各行業帶來不同的機遇。Dell Technologies、環球全域電訊（HGC環電）、SmarTone及VMware宣布，聯手成立香港首個企業級5G計劃，推動各行各業、大小規模企業部署及應用企業級新興5G科技，旨在促進本港跨行業合作，為不同企業解決業務痛點，並計劃於今年下半年啟用5G科技實驗室，進一步引領並加快香港5G的發展。

建香港數據湖泊　涉不同行業

4間企業表示，期望在香港共同建構5G生態圈，為本地企業及機構提供最全面的5G企業級解決方案及服務，協助進行業務轉型。此計劃將支援各行業及企業部署及開發5G科技，應用方案涉及零售、建築、教育及醫療保健等行業。

活用5G特性　德國電訊商試驗遙距紋身（有片）

現時，香港的5G聯網於覆蓋廣泛的光纖網絡上應用，為企業提供一站式的高頻寬、超高速及超低時延流動基建解決方案，並可支援物聯網（IoT）應用程式實時監控。透過整合5G及行動邊緣運算技術，5G聯網將有助企業以5G網絡連物聯網應用程式及實現數據共享。

此外，計劃亦致力培育創新應用，藉此為香港建立並維持一個集不同行業資訊的數據湖泊，包括大數據分析、洞察業務策略、或透過機器學習以提升新開發的AI演算法效能等，讓各行各業進一步應用。

事實上，5G是推動人工智能、電腦視覺、物聯網設備及機器學習等技術的關鍵技術，足以協助各行各業轉型。4間主辦企業亦期望，今次計劃可促進本地企業在5G應用方面的跨行業合作。4企業另透露，將繼續鞏固其本地企業與行業網絡，並正尋找各行業參與，加快香港5G的發展步伐。

責任編輯：楊匡然

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