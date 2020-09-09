【靠居屋致富】九七樓災買居屋　現帳面賺近「四球」

新一期居屋即將接受申請，不少二手居屋業主加快賣樓，以免被搶去市場焦點。由於不少居屋業主，當年都以極低價買入單位，現賬面已賺很多。中原王英堂說，東涌裕東苑E座高層6室，實用面積429平方呎，兩房間隔，今年3月放盤，原叫價380萬元（綠表價），因疫情持續，業主一直抗拒開門予買家睇樓，直至上月底，見疫情持續回落，才肯開門，終以376萬元易手，實用呎價8,765元。

據了解，原業主於1997年以60.6萬元購入上址，即樓價高峰期入市。雖然其後亞洲金融風暴來襲，惟業主一直未有沽售，反而自住至今，終帳面賺315.4萬元，物業大幅升值逾5倍，升幅跑贏同期私樓。

值得留意的是，1997年樓市高峰期時，政府都有推售居屋，以旺角富榮花園為例，當年以市價五折出售，惟同年亞洲金融風暴令樓下急跌，不少買家被迫撻訂，撻訂率更高達五成。不過，時移世易，旺角富榮花園已有「九龍居屋王」之稱，更見逾千萬元的成交。

新一期居屋將於9月10日接受申請，部分人或擔心經濟前景未明，怕最終要撻訂，故不敢認講。事實上，過去一個多月，居屋也連錄撻訂，雖然談不上出現撻訂潮，惟始終影響市場信心，惟居屋價平，料認購者仍然眾多。

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