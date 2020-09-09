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【消費優惠】港鐵三大商場推購物獎賞　消費1500元賞200元現金券

商業 17:40 2020/09/09

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德福廣場、青衣城及PopCorn，由9月14日至10月11日推出「行街、食飯、睇戲」推廣活動，消費滿1500元更即賞200元港鐵商場現金券。（商場提供圖片）

港鐵旗下三大商場，德福廣場、青衣城及PopCorn攜手推出多重購物獎賞，由9月14日至10月11日推出「行街、食飯、睇戲」推廣活動，消費滿1500元更即賞200元港鐵商場現金券。

【中秋節】Klook月餅低至半價　酒店自助晚餐買一送一

【消費優惠】麥當勞9月7日至13日優惠　10元雙牛芝堡、蜜糖BBQ麥炸雞

MTR Mobile App登記用戶於9月14日至10月11日期間，於三大港鐵商場內指定商戶，包括時裝（包括飾物／皮鞋／手袋／視光用品）、健康美容、電器／電腦用品／電訊、鐘錶／首飾等，累積消費滿1,500元，即送200元港鐵商場現金券，包括100元時裝及美容類別，以及100元鐘錶/首飾/電器用品/電訊類別，多買多賞。
 
此外，登記用戶於9月14日至10月15日期間，逢星期一至四（公眾假期除外）晚上6時後，於三大港鐵商場指定食肆堂食消費滿300元，即可換領50元港鐵商場餐飲禮券乙張，或60元電影禮券乙張（電影禮券換領只適用於德福廣場及PopCorn）。

想知其他優惠? 了解請按【下一頁

【消費優惠】想購物又想慳錢可以點？　網銷、零售折扣和你看（不斷更新）<<<不會錯過慳錢省時的機會

責任編輯：朱悅瀅

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