【股神動向】巴菲特又贏？ 巴郡成全球第二季最賺錢企業

Factset統計全球約4.4萬家上市企業於今年第二季度的淨利潤，股神巴菲特（Ｗarren Buffet）旗下的投資旗艦巴郡高居榜首，於第二季賺取262.95億美元的盈利，排第二的是日本軟銀集團，軟銀在第二季度推出了一系列的出售資產計劃，令公司非經常性利潤大幅上升；蘋果公司位列第三位，在截至6月27日的一季中，公司純利達115.5億美元。

點解巴菲特要大手買入日本商社？【下一頁】

另外兩家中國企業亦有上榜，當中排名最高的是工商銀行，第二季純利達90.7億美元，至於阿里巴巴亦憑淘寶成為全球第九家最賺錢公司，當季純利達67.1億美元，排名較去年的第43位上升了34位。

巴菲特於疫情後的持倉部署引起投資界極大迴響，他先在股市回暧之際拋售美國四大航空股，及後又逐漸減持金融股，上周更將富國銀行的持股大砍四成，降至3.3%，另外亦減持摩根大通、並清空所有於高盛的持倉。同時巴郡又大手買入日本五大商社，更歷史性買入金礦股巴克里黃金，目前蘋果是巴郡的第一大持股，其次是美國銀行。

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