【股神投資】巴菲特「抽新股」　擬入股美股雲端平台Snowflake

▲ 股神都抽科技股IPO，巴郡投資雲端獨角獸Snowflake近5.5億美元。

美國科技股近來遭遇洗倉式急跌，在此背景下，股神巴菲特旗下投資旗艦巴郡（美：BRK.A）被揭計劃投資將於年內上市的雲端數據平台Snowflake。據Snowflake招股書披露，巴郡及Salesforce（美：CRM）同意以IPO價格，各收購其2.5億美元（19.4億港元）的股份。

巴郡將以IPO預估價格區間（75至85美元）的中間值80美元，購入約310萬A類股票，價值約2.5億美元。此外，還將通過二級市場從Snowflake前首席執行官Robert Muglia手中，購400萬股A類股票。

倘若兩項交易完成，巴郡將持有超過700萬股Snowflake的股份，價值5.5億美元（42.3億港元），佔所有流通的A類股票的19%。

Snowflake是今年最受關注的科技IPO之一，預計今年內掛牌，如果IPO以80美元定價，其總市值將達到223億美元（1728億港元）。

巴菲特向來對科技股敬謝不敏，是次舉動頗令外界意外。在8月30日，巴菲特90大壽當天，巴郡大手筆買入日本5大商社至5%股權；另外，巴郡連續12個交易日（截至8月4日止），購美國銀行（美：BAC）股票價值約21億美元。

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編輯：陳華