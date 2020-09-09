【電動車發展】Tesla縱成功 Nikola才是美國新車廠出路

談到美國新興車廠，首推特斯拉（Tesla），其市值遠遠拋離傳統大廠福特（Ford Motor）和通用汽車（General Motors），產能也開始穩定達標，步上正軌。然而，Tesla卻不是新興車廠的模範，因為它走過太長和太多的崎嶇波折，反是Nikola更值得其他後起之秀借鏡。

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Tesla如今市值超過3000億美元（截至美國9月8日收市），以一間成立僅17年的車廠來說，成績相當出眾。可是，Tesla一路走來，卻堪稱荊棘滿途。

2003年7月1日創立之時，世人對電動車充滿懷疑，包括質疑其安全性、電量航程等等。現任行政總裁馬斯（Elon Musk）2006年接手領導公司，主力尋找資金投資，同年正式製造出第一輛電動車原型Roadster，至2008年開始生產。

在成立後近7年的2010年6月，Tesla終於首次公開招股（IPO）上市，是福特1956年之後第一間上市的美國車廠。Tesla當年集資約2.6億美元，當時算是中規中矩，但相比動輒集資數億、甚至數十億美元的今時今日，金額無疑是小巫見大巫。

集資金額一般，Tesla還要自行生產汽車、自行銷售，經歷各式各樣的生產進度遲緩、安全性能問題等等，馬斯承受不少壓力、吃了不少苦頭。到近期，Tesla營運才開始漸入佳境。

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▲ Nikola的農夫車款將由通用汽車代工生產。

不過，在近10年前，同業Fisker Automotive創立，走的是另一種模式。它借殼上市，集資約40億美元，承諾在2022年投產，但之後不是找地建廠，而是尋找代工商Magna International，後者也有替寶馬（BMW）和Land Rover代工部分車款。

雖然Fisker Automotive在2013年極速破產，但如今Nikola也是走上同一發展模式，2018年透過借殼上市，並公布一系列「準備生產」的車款，從而迅速集資。自去年底開始，Nikola更坐上Tesla升浪的順風車，股價由原本約10美元激增至最多93.99美元，令市值大漲。

可是，Nikola手上沒有掌握廠房生產，那麼車從何來？直到本周二（8日），謎底解開，就是夥拍全美國銷售最多的通用汽車。Nikola向通用汽車付出價值20億美元的股票，換取對方代為生產旗下的Badger農夫車（pickup truck）。

Nikola創辦人米爾頓（Trevor Milton）直言，避免興建廠房，確實為公司省下數以十億美元資金，並迅速跳到汽車生產階段。但米爾頓補充，日後仍有意自行建廠生產。

短短兩年間，Nikola市值漲至約180億美元，雖然距離Tesla甚遠，但已追近兩間老牌車廠（福特市值約270億美元，通用汽車市值約460億美元），而且免除Tesla過去10多年間的種種波折。

或許，正如通用汽車行政總裁巴拉（Mary Barra）所言︰「汽車行業已經轉變。」掌舵人不能再如昔日般只顧發展汽車本身，如今還需要結合投資技巧、和他廠合作等，才能讓汽車生產更快更易。

責任編輯：陳啟賢

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