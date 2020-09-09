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傳中國晶片製造商加快腳步　減依賴美國半導體設備

科技 17:22 2020/09/09

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近日傳出多家中國頂尖晶片製造商，正加緊步伐減少使用來自美國的半導體設備。

面對美國進一步封殺中國的晶片（內地稱芯片），近日傳出多家中國頂尖晶片製造商，正加緊步伐減少使用來自美國的半導體設備。

日經新聞英文版今（9日）引述不具名的消息人士稱，中芯國際（00981）、中國首家3D NAND型快閃記憶體製造商長江存儲等公司都定下長期目標，希望在生產線測試本土製半導體設備。這些晶片業者從應用材料（Applied Materials）等美國半導體設備巨擘採購的庫存，足以供應數年所需。

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根據消息指，中芯國際已設定目標，完全排除美國設備的40nm製程晶片，生產線預定今年底試產，並將在3年內測試更先進的28nm製程晶片。另外，長江存儲自5月起，每個月都上調本土半導體設備及材料的目標使用率，如今目標已拉高至預測為70%。

野村證券分析師Donnie Teng指出，中芯國際最大客戶是華為，亦是推動中芯使用更多本土半導體設備的推手，惟進度相當緩慢。他指出，以28nm製程技術而言，中國製的設備僅能供應兩成需求，中芯國際亦需要依靠日本、南韓及歐洲設備商建立非美國地區的生產線。

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目前中國新興的半導體設備廠包括北方華創（Naura）、中微半導體設備（Advanced Micro-Fabrication Equipment）、華海清科（Hwatsing）、盛美半導體設備（上海）（ACM Research）、上海精測半導體（Shanghai Precision Measurement Semiconductor Technology）等。這些公司背後都有中國「大基金」（Big Fund）支援。

責任編輯：李彥煒

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