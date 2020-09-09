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Samsung可摺疊手機　雙螢幕售1.7萬元值唔值？

環球政經 18:03 2020/09/09

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三星（Samsung）推出可摺疊手機—Galaxy Z Fold2 5G，預料明起（10日）預售，9月25日正式發售，售價為16998元，另設有全球限量Thom Browne特別版，售27198港元。

新發售手機共有2個屏幕，分別為完全摺疊後的6.2吋屏幕，以及可摺式屏幕展開時的7.6吋屏幕。完全摺疊屏幕及內頁屏幕分別均有一個前置鏡頭，而後置鏡頭則為3個。手機顏色設霧光銅及亮光黑可選擇。Galaxy Z Fold 2內置12GB RAM及256GB儲存，電池容量為4,500mAh，可支援5G網絡。

屏幕 鏡頭 像素
封面螢幕 前置相機 10M、F2.2
內頁螢幕 前置相機 10M、F2.2
後置３個鏡頭
  • 超廣角鏡頭12MP F2.2
  • 廣角鏡頭：12MP F1.8
  • 遠距鏡頭：12MP F2.4

三星電子香港有限公司產品經理吳文康指，封面螢幕採用Gorilla Glass Victus，形容手機十分「硬淨」。「因為佢 （Galaxy Z Fold 2）比起上一代（手機），無論係跌落測試，或者防刮花測試都是更加升一級，所以更加可以保護到部機。」

    點擊圖片放大
    +4
    +3

Galaxy Z Fold2內頁螢幕同時也可以開啟兩個瀏覽器，吳文康表示，這部手機不但可處理文書工作，同時可滿足大眾在影相、拍片以至打機方面的需求，又提到手機最大特色便是可摺疊的功能。

這次新發布的手機有前後屏幕為優點，吳文康就笑言，除幫對方拍照功能不輸蝕一般手機外，也有較佳的用戶體驗，在被拍照的情況下都可以「一目了然」。「幫你揸住個手機鏡頭就咁影，一般智能手機鏡頭，你睇唔到我睇緊嘅嘢，但呢部機面都有鏡頭，只要你撳一撳，你見到嘅，就係我見到嘅嘢，就可以make sure （確認）到你擺嘅pose、洗唔洗補妝個啲，都可以睇得清楚。」

三星表示，自去年推出Galaxy Fold之後，公司收集許多用戶的意見，再進行深入研發，並經過測試才正式推出市場。是次手機售價近1.7萬元，三星指，手機在工作或生活上都提供極大的實用性，主要的銷售對象為追求最新科技以及時尚風格的用戶。因為這部機符合大眾期望，公司也對今次銷售非常樂觀。

此外，三星又推出手機有特別版—Thom Browne Edition，當中包括主機、智能手錶、無線耳機等配件在內，由連卡佛獨家限量發售，同樣於明日起預售。

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責任編輯：黎淑雯

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