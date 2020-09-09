【港元定期存款】工銀亞洲港元定存3招齊發 十人同行「e開戶」最高息10.8厘

▲ 工銀亞洲及東亞今天減港元定存息，主要針對特定理財戶；但工銀亞洲卻對手機e開戶推3個月10.8厘的冠絕全城息率。

工銀亞洲今天（9月9日）正式公布推手機銀行多人同行「e開戶」優惠，港元定存有機會最多獲加息6.6厘的額外年利率，即3個月港元定期存款的最高息率為10.8厘。而這個短存的息率總計有3大選擇，視乎推介全新客戶的數目多少而定，中資大行的「3招齊發」特高息包括︰5.2厘、8.8厘或10.8厘。不過，特惠息主要針對全新的特定理財客戶。至於其它類型的理財戶，該行今天卻全面減息，當中削幅最多是一年期港元定存，下調0.1厘後，新息率至0.7厘；而半年期港元定存則微降0.05厘，息率跟一年看齊，而入場費同為100萬元的新資金。

工銀亞洲剛宣布，全新個人客戶透過旗下手機銀行「e開戶」，由即日起至今年12月31日止，3個月港元定存息可享4.2厘，最低存款額僅1,000元。若合資格全新客戶以「e開戶」，以及同時開立多人同行的優惠帳戶；且使用專屬推薦人代碼，當組成三人行，即推薦兩名全新客戶，每人可在4.2厘特惠年利率的基礎上，再相應享受1厘的額外年利率，即總計達5.2厘，全期可賺息1,040元。

如果推薦客戶更多達4人，達五人行的優惠，再在上述4.2厘優惠，獲加息4.6厘，令新息率至8.8厘；期內賺取1,760元利息。

8萬元存3個月 期內最高賺息2160元

而「3招齊發的e開戶獎賞中」，最高息是十人行的10.8厘，意即推薦人和全部9位被推薦人，均成功開立整額8萬元的3個月港元定期存款，可獲額外加息6.6厘，最終達10.8厘的特惠年利率優惠，最多賺息2,160元。

此外，雖然虛擬銀行匯立銀行（WeLab Bank）今天終於出招，推兩個月享9.8厘，問鼎市面第2大「高息王」，僅次於工銀亞洲的3個月享10.8厘冠絕全城超高息；但有大行卻無懼，照減港元定期存款息率，更連續第3天減息。東亞 （00023） 3連削，把138天（約4.6個月）年息累削0.04厘，新息率僅得0.71厘。專家預計個別銀行以超高息吸存只是噱頭，畢竟以市面銀根鬆動，業界絕不缺水，料同業暫毋須鬥盲目蝕本搶存。

一個月港元拆息3連跌，今天低見0.38厘。星展香港財資市場部（大中華）董事總經理王良享認為，；史上新股「凍資王」農夫山泉 （09633） 逾6,777億元剛於昨天已回籠；加上百勝中國 （新上市編號：09987） 鎖資亦解禁，令市場水浸。且料一個月拆息將介乎0.3厘到0.45厘上落，低企息率料至少持續兩年，銀行高息吸存難免乏出路。至於個別虛銀及傳統統銀行猛打價格戰搶灘，相信只是吸新資金的噱頭，牌面上蝕息搶存難作持久戰。

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記者︰曾桂芬

責任編輯︰梁智豪