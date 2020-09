【英國疫情】封城停工零收入 學生投身性工作解財困

新型冠狀肺炎病毒(新冠肺炎)疫情持續,靠打散工賺取收入的學生陷入財困。英媒報道,疫情期間,學生成為性工作者賺取收入的人數有上升趨勢。

英國非牟利組織Save The Student(拯救學生)的調查數據顯示,有1成受訪學生會考慮從事性工作以解財困,比去年增加4%。

另一調查反映,有7%受訪學生在疫情期間投身性工作,幫補收入;其中77%是女性,22%是男性,1%未有透露性別。

Rose(化名)在疫情期間投身性工作,因封城措施期間,打工的餐廳被迫停業,令她失去收入來源。她認為,疫情期間在網上從事性工作令她覺得安全得多,也更易賺錢。

她相信相關網站的保安水平;又形容,在網上從事的性工作如表演和當模特兒,可以自己控制尺度,有時一個月可賺過千英鎊(逾萬港元),男友亦十分支持。

【英國疫情】英衛生大臣:無症狀者不合資格做檢測:【下一頁】

【英國疫情】年輕人感染率急增 熱衷聚會容易播疫:【下一頁】

Save The Student代表阿林哈姆(Tom Allingham)留意到學生從事性工作幫補收入的現象。他形容,對學生而言,今年是財政上艱難的一年( one of the toughest years financially for students for a very long time)。

「從事性工作沒有問題,只要是他們(學生)的意願,但若是因財政問題被迫從事性工作,那就值得我們關注了。

(there is no problem with people doing sex work if it's something that they want to do. But if it's something that they're being forced to do through an absolute lack of money then that is something to be concerned about.)