農夫山泉係威！掛牌首日創辦人一度成為中國首富 翌日又獲納入恒生綜合指數

貴為本港史上新股凍資王的農夫山泉(09633）確實威，恒指公司剛公布公司符合恒生綜合指數的快速納入指數規則要求，獲快速納入恒生綜合指數，包括恒生綜合行業指數 - 必需性消費、恒生綜合大型股指數、恒生綜合大中型股指數，以及恒生消費品製造及服務業指數，自9月22日生效。何謂「特別快速准入標准」，是指要求上市公司首日收市後總市值位列綜合指數現有成分股10%。

相信待農夫山泉獲納入恒生綜合指數後，只要等待內地官方批准，北水就可以買賣，或將掀起炒風

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雖然農夫山泉昨日以39.8元高位上市後，股價已後勁乏力，不過昨日因創辦人鍾睒睒的持股價值一度達至3,758億元，加上他同時持有從事生物診斷試劑與疫苗研發的A股萬泰生物74.23%權益，昨日開市時市值達到643.7億元人民幣，隨即令鍾睒睒身家升至4,488億元。超越了騰訊（00700）創辦人馬化騰的4,332億元及阿里巴巴（09988）創辦人馬雲的3,976億元，成為中國首富。

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當然，這些數字都是起起伏伏的，所以隨着農夫山泉股價回落調，身家又被馬化騰超越了。雖然只做了不足15分鐘的中國首富，但這張首富音樂椅定必繼續隨公司股價不停變換。

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記者：張以正