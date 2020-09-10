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【網民熱話】網民看淡後市卻決定上車　原來只因一個原因

環球政經 12:33 2020/09/10

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後市如何，有人看淡，也有人看好。有網民直言不諱，指自己是個看淡後市的人，但最近都上車了。是甚麼促使他置業呢？他解釋：「雖然一直以來看淡後市，但隨著漂泊時間增長，總想安定下來，昨晚簽完合約回來，真是感慨萬千，終於有一個家了。」

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他表示，首次置業是購入了位置東涌的三房單位，800多萬元，呎價1.1萬元左右，早前已與業主簽好臨時合約，也與銀行約好申請按揭。由睇樓到簽好合約，只花了不到半天。他希望，接下來按揭順利，早日收樓。更留下一句：「就算後市跌也同我無關了，自住樓，供得起，總好過幫人供樓。」

帖文一出，不少網民恭喜出帖者找到安樂窩。也有則置業的過來人分享，指自己剛剛落訂，考慮多年終於在自己心儀的地方買了，內心十分忐忑，最後獲業主減價40萬元，才下定決定，「其實我都知道經濟唔好，但係都畀錢了，只好說繼續努力！」更勉勵出帖者要加油。

另有網民和出帖者表示：「未來３年你一定冇錢去買其他嘢！」出帖者便回應指，買樓前都是租樓住，月租要2.2萬元以上。現時買樓經過壓力測試，每月供款佔家庭總收入的30%左右。他續指：「我相信隨著工作提升，挨過三年就會輕鬆很多。」對網民的提醒表示感激。

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責任編輯：楊子瑩

首次置業 壓力 經濟 東涌

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