【英國疫情】英衛生大臣：無症狀者不合資格做檢測

英國的新冠肺炎疫情反彈,英國有大量民眾表示無法預約新冠病毒檢測,批評政府的檢測系統未能應付需求。但英國衛生大臣夏國賢卻表示,由於有大量不符合資格的無症狀者進行檢測,合資格民眾才無法預約檢測。

英國實施6人限聚令 違者最高可罰款3萬 :【下一頁】

英國年輕人感染率急增 熱衷聚會容易播疫:【下一頁】

夏國賢(Matt Hancock)周二(8日)表示,目前不少民眾報告無法預約進行新冠肺炎病毒檢測,是由於無症狀者檢測的比例已升至25%。

夏國賢更指出:

我們看到(檢測)需求增加,包括無症狀者這些不符合資格參加檢測的人。

(We have seen an increase in demand including from people who are not eligible for tests, people who don't have symptoms.)