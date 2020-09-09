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【英國疫情】英衛生大臣：無症狀者不合資格做檢測

環球社會熱點 17:33 2020/09/09

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英國衛生大臣夏國賢表示，有大量不符合資格的無症狀者進行檢測，合資格民眾才無法預約檢測。

英國的新冠肺炎疫情反彈，英國有大量民眾表示無法預約新冠病毒檢測，批評政府的檢測系統未能應付需求。但英國衛生大臣夏國賢卻表示，由於有大量不符合資格的無症狀者進行檢測，合資格民眾才無法預約檢測。

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夏國賢（Matt Hancock）周二（8日）表示，目前不少民眾報告無法預約進行新冠肺炎病毒檢測，是由於無症狀者檢測的比例已升至25%。

夏國賢更指出：

我們看到（檢測）需求增加，包括無症狀者這些不符合資格參加檢測的人。

（We have seen an increase in demand including from people who are not eligible for tests, people who don't have symptoms.）

夏國賢又進一步解釋，指民眾如果出現新冠肺炎相關症狀或其他特殊原因，才有資格進行新冠檢測。

英國7日平均新增確診逾2千宗 超6月水平：【下一頁】

英國在過去數周的新冠病毒檢測系統出現問題，包括分配部分人到離家車程超過3小時的地點檢測，不少民眾更未能預約檢測。英國國民保健署（NHS）檢測部門負責人承認，實驗室目前已達到關鍵臨界點（critical pinch-point），並向公眾致歉。

夏國賢承認或需時數周才能解決問題。他又指出英國周一（7日）再增2,460人確診及32人死亡，表示如病例持續增加仍不採取行動應對，將會導致更多患者死亡。

在野工黨批評政府在檢測方面執行不善，卻未有反省自身問題而是責怪其餘所有人（blaming everybody but themselves.）。

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責任編輯：鄭錦玲

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