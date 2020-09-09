【中芯國際】中芯據報減用美國半導體設備　爭40納米晶片年內不用美設備

▲ 中芯國際據報減少利用美國設備生產，爭取年內可在不使用美國設備製造40納米晶片。

外電上周引述美國國防部消息指，美國政府考慮把中芯國際 （00981） 列入貿易黑名單，稱「中芯國際涉軍」。中芯國際周末、周一兩度澄清不涉中國軍方，日本傳媒引述不具名消息指，中芯國際等內地晶片製造商，正設法降低對美國設備的依賴，分別測產中國製造、不涉美國的半導體設備，令中國晶片供應更由本土主導。

報道引述消息指，中芯國際預定今年底可在不使用美國設備下，試產40納米製程晶片，並計劃在3年內使用相同原則，生產28納米晶片。

中芯國際目前已有能力量產14納米工藝的晶片，但外界料生產過程涉及多地供應鏈和技術。

中芯若受美國制裁，分析料華為處境也會更為艱難，詳情可見【下一頁】

報道指，中芯國際已向美國大型設備商應用材料公司Applied Materials大手採購，囤積庫存，期望可保持數年供應穩定。

在快閃記憶體行業中，報道指，長江存儲為中國首家3D NAND型快閃記憶體廠，長江存儲持續提高使用國產晶片設備和材料的目標，最新目標現調升至70%，目前實際使用率為30%。

野村表示，長江存儲也提前數個月訂購用於明年擴張用的機器，預計預防受中美貿易戰升級所波及。

中芯國際今日股價今日跌2%，報18.42元，成交20億元。

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編輯：麥德銘