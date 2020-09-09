【Switch熱賣】任天堂傳再追加訂單 Switch年產量目標增至3000萬部

▲ 任天堂傳追加訂單，本財年Switch產量目標再提升20%至3000萬部。

任天堂（Nitendo，日：7974）遊戲主機Switch大受歡迎。彭博社報道，任天堂已要求其組裝合作夥伴再次提高Switch產量，將本財政年度的產量目標提高至3,000萬部。任天堂據報在8月才將Switch的產量目標提高至2,500萬部，公司時隔一個月再上調產量目標，證明Switch的熱銷。

知情人士表示，任天堂8月初將生產訂單提高至2,500萬台後，依然不夠，裝配工廠目前的運轉率已經達到120%。目前市面上Switch仍供不應求。

《集合啦！動物森友會》的成功以及疫情期間遊戲需求增加，令市場對Switch需求激增。早前市場僅預測Switch財年銷量為1900萬部，若最終落實新產量，意味Switch銷量將大超市場預期。

根據任天堂披露數據，上季大賣1063萬套《集合啦！動物森友會》，累計賣出2240萬套。

任天堂今日低開，惟午後倒升，曾升2.3%，全日收報57880日圓，升1.5%。

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編輯：陳健婷