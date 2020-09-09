▲ 奧斯卡提高最佳電影門檻 須種族、性別多元

每年奧斯卡頒獎典禮向來是全球焦點，而獲得奧斯卡最佳電影一獎，對電影界而言更是光榮。奧斯卡主辦單位宣布，提高由2025年起、即第96屆奧斯卡頒獎典禮，獲得最佳電影的門檻，該電影必須在多個方面「多元」，包括種族、性別等。

奧斯卡主辦單位美國電影藝術與科學學會（Academy of Motion Picture Arts and Sciences）公布，有份競逐最佳電影殊榮的電影，必須符合以下至少兩項要求：

1. 至少有一名主要演員是屬於「代表性不足族裔」（an underrepresented racial or ethnic group），或者佔整體演員的至少30%

2. 幕後工作人員亦需有一定比例的少數族裔

3. 市場、宣傳及分銷部門的團隊成員，需要包含一定的少數族裔

4. 承諾對有薪學徒、實習人員支付薪金及職業生涯發展

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奧斯卡亦積極拓展內部多元，在6月新增的819名提名委員中，45%為女性、36%為有色人種。奧斯卡又指，已把提名委員的女性數目增倍，而「代表性不足族裔」的委員數目則增兩倍。

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責任編輯：林嘉莉