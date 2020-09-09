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【居家抗疫】疫情帶動手機遊戲產業　休閒遊戲成關注

科技 17:15 2020/09/09

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美國應用程式數據機構App Annie日前發表調查報告，指2020年第二季手機用戶在遊戲領域支出超過190億美元（約5569億港元），是迄今為止支出最高的一個季度。

新冠肺炎疫情期間，流動應用程式的使用率和需求急增，遊玩休閒遊戲更成為疫情最好的消閒娛樂。美國應用程式數據機構App Annie日前發表調查報告，指2020年第二季手機用戶在遊戲領域支出超過190億美元（約5569億港元），是迄今為止支出最高的一個季度。

>>>【居家抗疫】疫情居家娛樂　環球遊戲業逆市升

>>>【居家抗疫】美國網紅開發新款手遊　迅速登上歐美下載榜首

App Annie報告提及，整個遊戲應用程式行業實現了增長，但休閒遊戲是一個值得關注的類別，在2020年上半年，其全球下載量比去年同期增長45%。

綜觀全球各主要市場的休閒遊戲下載量，就以益智遊戲《Brain Test：謎題急轉彎》的表現最亮眼，分別成為英國、美國、巴西、加拿大、德國的下載量增幅冠軍，更躋身日本、俄羅斯及法國的首五位。Voodoo旗下的《木工模擬器》則奪得德國、英國、加拿大、法國及美國的第2名；Applovin推出的《Save the Girl!》則位居英國、美國等市場的首五位。

另外，主打英語拼字的《Scrabble GO》玩法簡單，適合大眾玩家遊玩，因此2020年次季在法國和加拿大Android手機的使用時長，與上季相比分別增長455%和375%。

App Annie提到，手機應用遊戲程式玩法簡單，並且不需要額外購買其他設備，能夠吸引大眾，並幫助那些因封鎖而困在家中的人們消磨時間。該機構預計，到2020年底，全球手機遊戲的消費額將超過電腦遊戲2.8倍，甚至超過主機遊戲機3.1倍。

>>>《Fall Guys》將推手機版本　中國獲獨家代理

責任編輯：曾曉汶

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