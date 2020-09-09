【樓市調查】逾億元豪宅內地客佔比持續上升 美聯：北水重臨在望

疫情下本港第三季樓市表現受累，一、二手住宅交投仍與第二季仍有一段差距，惟豪宅物業交投表現明顯跑贏大市，證明疫市下有豪宅客乘機偷步入市。美聯物業表示，全球經濟備受衝擊，為推動復甦步伐，各國央行實施「負利率」成為大勢所趨，料刺激熱錢流入各類資產，包括香港物業市場。而市場更憧憬恢復通關，「北水」重臨指日可待，故第四季豪宅物業交投可望看漲。

【樓市預測】戴德梁行：最壞時刻未到 全年住宅樓價恐跌10% 內地客成投資物業重要動力，了解按【下一頁】



美聯物業首席分析師劉嘉輝指出，今年樓價波幅明顯較過去兩年細，本年迄今最高與最低相差不足5%。由於今年3月美國再次推出量寬政策，在零息時代下，實物資產受追捧，亦成為支持本港樓價的其中一個動力。

美聯物業港島區董事李頌賢表示，受疫情影響，今年首季一手及二手豪宅交投明顯減慢，及在第二季豪宅交投已見回升，第三季更進一步向好。綜合《一手住宅物業銷售資訊網》資料顯示，逾5,000萬元新盤銷售量由首季58伙升至第二季70伙，而本季（截至9月7日）更已達72伙，連升兩季。至於億元新盤交投表現亦見理想，本季(截至9月7日)暫已錄16伙，比起首季更高，與次季亦僅相差1伙，預期今季最終亦會超越次季。

【專家睇樓市】冠軍地產分析師向你拆解港樓不跌之謎 花旗楊海全：4大因素撐起樓市（有片睇），了解按【下一頁】



二手豪宅物業亦受資金追捧，綜合土地註冊處資料顯示，逾5,000萬元二手住宅註冊量第三季迄今(截至9月7日)錄9宗，同樣追平第二季水平。由此可見，本季一手及二手豪宅物業交投表現均跑贏大市。

▼ 點擊圖片放大 +2

本港豪宅物業向來受內地客追捧，美聯物業房地產數據及研究中心綜合土地註冊處數據，一二手住宅個人買家登記中，按已知買家姓名作分析，以宗數計算，在今年上半年內地買家（以買家姓名拼音辨別）佔個人買家於香港樓市逾億元住宅註冊量比率約30.3%，雖然未及去年下半年約38.8%，但已高於去年同期約28%。若以金額計算，走勢相若。今年上半年內地買家佔個人買家於香港樓市逾億元住宅註冊金額的比率亦錄約34%，較2019年同期約25%高出約9個百分點。

【樓市故事】準新人睇中映灣園3房惟叫價企硬 最後出動兩張「誠意牌」打動業主減價，了解按【下一頁】

李頌賢總結，除了無限量寬，零息時代，實物資產受追捧外，中概股回流香港上市，亦刺激豪宅需求。更重要的是，隨著疫情緩和，中國內地及香港有機會恢復通關，北水重臨撐樓市，料受惠國內資金南下，第四季逾億元豪宅表現向好。預期第四季逾億元豪宅新盤銷售量有望達30伙，而逾億元二手豪宅亦有機會錄15宗，兩者均連升3季。



如欲查看更多iMoney網上專欄的內容【https://bit.ly/2zJY7DJ】

即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！

記者：陳詠妍