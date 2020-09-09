【新股IPO】百勝中國9987暗盤跌2.9% 收報400元 一手帳面蝕600元

百勝中國（新上市編號：09987）明日掛牌，到底表現會如何呢？明天自有定論，不過觀乎現正開市的暗盤表現，就似乎有點令人失望，根據輝立和富途的暗盤平台，百勝中國都以412元平開，最高曾升至428元，但隨即下滑，一度失守400元大關，低見393元，收市報400元，跌2.91%，以一手50股計，每手帳面蝕600元。

百勝中國9987超購51倍 一手中籤率25% 抽14手方穩獲一手，想知詳情請按：【下一頁】

公開發售部分錄得超額認購約51倍，經重新分配後香港公開發售股份佔全球發售股份總數的16.5%；一手中籤比率為25%，抽14手方穩獲一手；至於國際發售部分亦獲顯著超額認購。

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以2019年的系統銷售額計算，百勝中國為內地最大的餐廳公司，整體的市場份額1.4%，遠高於第二大的0.6%。當中，快餐市場市佔率約4.9%，排名第一，第二位則為2.7%。至於休閒餐飲市場，必勝客及黃記煌分別以2.7%及0.5%排名首兩位。

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記者：張以正