  • 28°C
香港時間 : 2020909日 (三) 18:05
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iMoney新股IPO

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【新股IPO】百勝中國9987暗盤暫跌逾2.7%　失手400元大關（不斷更新！）

股樓投資 16:51 2020/09/09

分享：

百勝中國（新上市編號：09987）明日掛牌，到底表現會如何呢？明天自有定論，不過觀乎現正開市的暗盤表現，就似乎有點令人失望，根據輝立和富途的暗盤平台，百勝中國都以412元平開，最高曾升至428元，但隨即下滑，一度失守400元大關，低見393元，現報400.8元，跌2.72%。

百勝中國9987超購51倍 一手中籤率25% 抽14手方穩獲一手，想知詳情請按：下一頁

公開發售部分錄得超額認購約51倍，經重新分配後香港公開發售股份佔全球發售股份總數的16.5%；一手中籤比率為25%，抽14手方穩獲一手；至於國際發售部分亦獲顯著超額認購。

福祿控股2101招股第二日反應不俗 暫借出孖展逾265億 超購2979倍，想知詳情請按：下一頁

以2019年的系統銷售額計算，百勝中國為內地最大的餐廳公司，整體的市場份額1.4%，遠高於第二大的0.6%。當中，快餐市場市佔率約4.9%，排名第一，第二位則為2.7%。至於休閒餐飲市場，必勝客及黃記煌分別以2.7%及0.5%排名首兩位。

百勝中國賣雞攞第一　但何解中餐會屢戰屢敗？，想知詳情請按：下一頁

＞＞＞如欲接收更多新股資訊，請看《iMoney新股IPO》文章

如欲查看更多iMoney網上專欄的內容【https://bit.ly/2zJY7DJ
即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com
#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription
#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！

記者：張以正

IPO 香港股票

上一篇文章

【股神動向】巴菲特又贏？ 巴郡成全球第二季最賺錢企業

下一篇文章

【美團點評3690】外賣員成高危行業　熱爆網文批美團AI系統致禍
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【網民熱話】4兄妹夾份幫父親公屋換居屋　網民何解一面倒反對？
【網民熱話】4兄妹夾份幫父親公屋換居屋　網民何解一面倒反對？
【月入中位數】港人最新月入中位數1.9萬元　8大行業月入中位數一覽
【月入中位數】港人最新月入中位數1.9萬元　8大行業月入中位數一覽
【藍籌屋苑】太古城勁劈510萬沽　代理：當初叫價貴
【藍籌屋苑】太古城勁劈510萬沽　代理：當初叫價貴
【室內設計】80後孝順女為母擲約50萬元聘請設計公司裝修　打造近400呎屋成日式簡約風居所
【室內設計】80後孝順女為母擲約50萬元聘請設計公司裝修　打造近400呎屋成日式簡約風居所
【樓市故事】準新人睇中映灣園3房惟叫價企硬 最後出動兩張「誠意牌」打動業主減價
【樓市故事】準新人睇中映灣園3房惟叫價企硬 最後出動兩張「誠意牌」打動業主減價
【樓市故事】換樓豪客高買低賣 年內新高價購黃埔花園3房 即日極速低價沽海逸豪園
【樓市故事】換樓豪客高買低賣 年內新高價購黃埔花園3房 即日極速低價沽海逸豪園