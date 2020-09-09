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【量計分析】盈富國指ETF勁吸資 新經濟股入閘獲投信心票

即市財經 17:38 2020/09/09

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港股跟隨美股連日跌勢反覆偏軟，惟相對美股3大指數分別由上周高位大跌近6%至10%，港股恒指只跌約4%，抗跌力相對強韌。港股未與美股同步急瀉，除因市場估值，過去升幅落後美股外，低位各路「撈底」資金湧現，亦為港股跌勢墊底。

筆者翻查港交所 （00388） 披露紀錄，發現在本周一恒指下跌逾300點當日，追蹤恒指的盈富基金 （02800） 增發1.1億個基金單位，相信是有機構投資者當日趁低向發行商申購，涉資近28億元。以金額計，為去年4月以來，盈富基金最大單日吸資額。

當日追蹤國指的恒生國指ETF （02828） 同獲近20億鉅額資金認購，亦為10個月來最大單日吸資額。

有市場人士估計，恒指及國指在上周五季檢換馬，恒指納入阿里 （09988） 、小米 （01810） 及藥明生物 （02269） ，以及國指納入美團 （03690） 、阿里及小米後首日，兩大指數ETF即獲大額資金流入，除反映資金趁低市吸納外，相信亦是對指數提升新經濟股含金量投以信心票。

相關文章：【ATMX】阿里巴巴染藍後仍有憧憬 下一站港股通（訂戶專享）

               阿里小米回調入恒指 後市稍利好

恒指、國指ETF吸資以外，北水亦持續見資金大額流入。本周一當日，滬深兩市港股通合共吸資近40億元；過去5日計，北水淨流入金額更逾100億元。

撰文：劉德斌

 

恒生指數 撈底 港股通 經濟 香港股票 ETF 恒生中國企業指數 盈富基金（02800）

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