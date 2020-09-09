【新股IPO】百勝中國首掛或損手 中概股回歸熱潮料延續

今年第三隻來港第二上市的中概股百勝中國 （新上市編號：09987） 將於明天掛牌，相對於對上兩隻回流的中概股網易 （09999） 及京東 （09618） ，百勝中國的招股反應不及前兩者熱烈，美股及暗盤價反映明早掛牌可能跌穿招股價，成為中概股投資者第一滴血。

百勝中國個別券商的最新暗盤價低見400元，較412元招股價低近3%；百騰中國美股ADR盤前交易新報51.52美元，折合約399.3港元，與暗盤價相若。如明天反映此股價表現，百勝中國將成第1隻令本港投資者首日蝕損的中概股。

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百勝中國招股獲得近14萬人捧場，公開發售分錄得超51倍，招股反應不算冷淡，只是不及網易及京東般熱烈。於6月份先後上市的網易及京東，分別錄得37萬及近40萬人捧場，分別錄得超購360倍及178倍，市場反應高漲，京東更錄得凍資2,800億元，一度曾成為今年的「凍資王」，兩者招股現佳績，引發市場對中概股續陸回流的憧憬。

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百勝招股撞正「凍資王」農夫吸乾資金

百勝中國招股反應稍遜的主要原因，是史上最勁「凍資王」農夫山泉 （09633） 於較早前招股，吸乾了市場資金，令市場缺錢抽百勝中國。農夫山泉招股於8月28日裁止，其凍結的破紀錄6,777億元資金要到本周一（9月7日）才回籠，因而未能趕不及回流至百勝中國招股之用，拖低了百勝中國的市場反應。

另外，現時市場資金熱捧科技股，百勝中國雖然是中概股回流，但業務是餐飲業，而非市場熱炒的科技股，因而降低對資金的吸引力。

另方面，京東及網易都是龍頭中概股，對市場的吸引較高，按市值計，京東是繼阿里巴巴 （09988） 之後第二大中概股，而網易亦是老牌中概股，是最早期赴美上市的中資科企之一。

「內循環」概念推動內地餐飲股破頂

盡管百勝中國招股時面對市場資緊拙，仍錄得超購51倍，顯示投資者看好百勝中國上市後表現。事實上，在內地經營KFC及必勝客品牌餐廳的百勝中國，並非沒有概念。「內循環」是內地下半年經濟發展主體，料續谷內需，餐飲股作為內需一部份，料成內循環受累股。

近期，憧憬業績進一步回穩，其他內地餐飲股海底撈 （06862） 及九毛九 （09922） 日前都先後創新高，令百勝中國上市後表現有期待。市場陸續傳出中概股回流的名單，這熱潮可持續。

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責任編輯：錢家鋒