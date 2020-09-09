【港元定期存款】大行3連減港元定存息 存138天年息0.71厘

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【農夫山泉股價】農夫山泉獲納入恒生綜合指數 勢躋身北水買貨名單
虛擬銀行匯立銀行（WeLab Bank）今天（9月9日）終於出招，推兩個月港元定存年息享9.8厘，問鼎市面第2大「高息王」，僅次於工銀亞洲的3個月港元定存享10.8厘、冠絕全城的超高息。不過，有大行卻無懼，照減港元定期存款息率，更連續第3天降息。東亞 （00023） 3連削，把138天（約4.6個月）年息累削0.04厘，新息率僅得0.71厘。專家預計，個別銀行以特高息吸存只是噱頭，畢竟以市面銀根鬆動，業界絕不缺水，料其它同業暫毋須鬥盲目蝕本搶存。
一個月港元拆息3連跌，今天低見0.38厘。星展香港財資市場部（大中華）董事總經理王良享認為，史上新股「凍資王」農夫山泉 （09633） ，凍結逾6,777億元已於昨天回籠；加上百勝中國 （新上市編號：09987） 鎖資亦解禁，令市場水浸。而且，一個月拆息料由現時至月底將介乎0.3厘至0.45厘上落，在息率低企下，銀行高息吸存暫乏出路。至於個別虛銀及傳統銀行猛打價格戰搶灘，相信主要原因只是為吸新資金的噱頭，牌面上的蝕息搶存難作持久戰。
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記者︰曾桂芬
責任編輯︰梁智豪
欄名 : 港元定期存款