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【ATMX股價】新經濟股風聲鶴唳 傳統股5大板塊抬頭是時候

股樓投資 19:43 2020/09/09

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今年以來備受追捧的新經濟股，包括「ATMX」騰訊(00700) 、阿里(09988)、美團(03690)和小米(01810)等，受累美國科技股，包括蘋果(美：AAPL)、TESLA (美：TSLA) 等基金愛股的洗倉潮下，近期相繼強勢不再。無疑新經濟產業前景光明，然而即使吸納上述股份機會當前，亦不免擔心它們的股價在市盈率偏高下，會否仍有下跌風險。現階段把目光重新放在近期略有起色的多個傳統股板塊,或有意外收穫。

【異動股】披露獲長實融資88億元 高銀金融炒上近一成    詳情請看【下一頁

【ATMX股價】大型科技股全線捱沽 阿里曾失260京東跌近半成最傷  詳情請看【下一頁

第一是本地餐飲股。隨著本港疫情降溫，確診人數低見單位數，港府開始容許食肆延長營業時間及增加每枱用餐人數，對一眾本地餐飲股營業額及盈利的復甦，無疑有不少幫助。當中可留意股份包括大家樂(00341)、大快活(00052)和太興(06811)等。

第二是本地收租股及房託。餐飲店，戲院等都是本港商場的主要組成部份， 隨著上述場所逐漸恢復正常營業時間，將推動消費者加快回流商場，有利抒緩租金跌勢，改善股份估值。當中可留意股份包括希慎(00014)、恒隆地產(00101)、置富(00778)、領展(00823)、太古地產(01972)、冠君產業(02778) 等。

第三是個別本地金融股，本地疫情降溫可憧憬關口加快重開，有利不少收益來自內地顧客的友邦保險(01299)加快業績復甦。科技股近期雖稍歛強勢，但對不少新經濟企業而言，本港仍然是區內首選的集資地，港交所(00388)繼續受惠於新經濟企業排隊來港上市的大趨勢，未有改變。

第四是濠賭股。近期澳門恢復通關，繼上月底的廣東省後，本月23日內地將恢復全國辦理到澳門的旅遊簽證。上述措施有利當地旅遊業加快復甦的同時，也同使濠賭股們業績，加快脫離谷底。個別賭企未來將有新項目落成及有意進軍海外市場，亦添上投資亮點。可留意的賭股包括銀娛(00027)、金沙(01928)、澳博(00880)等。

第五是工業股，目前油價低迷，有利廠房控制製造成本。兩大藍籌，創科實業(00669)生產的家居工具，申洲國際(02313)生產的口罩等紡織製品，在疫情下的需求依然穩定。業績及後的能見度應較不少工業股為高。

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撰文 : 李尚毅

申洲國際（02313） 創科實業（00669） 金沙中國有限公司（01928） 銀河娛樂（00027） 香港交易所（00388） 友邦保險（01299） 大快活 大家樂（00341） 希慎興業（00014） 置富產業信託（00778）

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