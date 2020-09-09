瑞銀資產管理旗下三隻固定收益基金 現獲認可向香港零售投資者銷售

香港證券及期貨事務監察委員會（證監會）於9月8日認可瑞銀資產管理三隻瑞銀(盧森堡)債券SICAV系列基金得向香港零售投資者銷售*。

這三隻基金分別為：瑞銀(盧森堡)亞洲高收益債券基金(美元)（「瑞銀亞洲高收益債券基金」）；瑞銀(盧森堡)多元收益債券基金(美元)（「瑞銀多元收益債券基金」 ）；瑞銀(盧森堡)美元高收益債券基金(美元)（「瑞銀美元高收益債券基金」）。

瑞銀資產管理香港基金分銷部主管姚偉浩表示：「這三隻基金現獲認可向香港零售投資者銷售，無疑加強我們為香港投資者提供的固定收益產品。該等基金不但提供區域及全球投資機遇，更可滿足多種收益需求。瑞銀亞洲高收益債券基金與瑞銀美元高收益債券基金加入我們既有的瑞銀中國高收益債券基金及瑞銀歐元高收益債券基金的行列，增強我們現有的高收益債券產品陣容，在零息環境下尤為重要。」

▲ 瑞銀資產管理香港基金分銷部主管姚偉浩

瑞銀亞洲高收益債券基金投資組合經理迪羅斯(Ross DILKES)表示：「近年來，亞洲債券市場的規模及重要性與日俱增，其中亞洲信貸發行量在2020年初突破1萬億美元大關。與全球同類債券相比，亞洲債券的收益率較高，存續期風險亦相對地低。」

迪羅斯補充：「亞洲仍是全球經濟增長的主要驅動力。亞洲央行（尤其是中國）採取重要的貨幣及財政措施，使亞洲高收益債券的基本面趨於穩固。 我們目前預測亞洲信貸市場的違約率介乎5%至6%，並且預計未來18個月亞洲高收益債券的違約率將低於歐、美高收益債券。在這一層面，由於收益率仍接近歷史高位，亞洲高收益債券投資者得到良好的風險回報。」

迪羅斯認為亞洲高收益債券的可持續投資機遇將會增加。迪羅斯補充：「政策官員鼓勵可持續投資的總體承諾有望幫助投資者實現可觀的風險調整回報。推動可再生能源發展的勢頭迅猛。例如，印度有幾家基本面穩健的太陽能及風能公司，其前景及管理實力均相當吸引。」

▲ 瑞銀亞洲高收益債券基金投資組合經理迪羅斯(Ross DILKES)

*證監會認可不等如對該計劃作出推介或認許，亦不是對該計劃的商業利弊或表現作出保證，更不代表該計劃適合所有投資者，或認許該計劃適合任何個別投資者或任何類別的投資者。

(資料由客戶提供)