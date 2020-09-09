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全植物性雪糕搶佔本地市場　掀起健康飲食新浪潮

商業 17:30 2020/09/09

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Happy Cow行政總裁Mary Schroeder表示，隨着愈來愈多人願意嘗試無奶冷凍甜點，未來或會拓展至台灣市場。

近年，純素及植物肉的飲食潮流於全球蔚然成風，掀起一股飲食新趨勢，而全植物性雪糕也開始逐漸受到追捧。

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一般來說，雪糕在製作過程中會加入不少添加劑，雪糕的忌廉、牛奶脂肪含量愈高，口感愈香滑，當中所含的動物脂肪，是熱量的主要來源。唯近年不少港人受食物敏感問題困擾，有調查發現，逾9成人對牛奶敏感，進食乳類製品時會感不適，例如胃痛、肚痛或皮膚出疹等。而其他常見的致敏食物，包括蛋類、麩質及大豆等，稍有不慎或不惜冒險進食，後果不堪設想。

Happy Cow成立於2013年，一直推廣素食文化，雪糕由馬來西亞椰漿及印尼椰糖混製，再加入水果及果醬而成，如來自荷蘭的士多啤梨、歐洲的芒果等，沒有添加任何人造味精、食用色素及防腐劑。此外，其冰凍甜點亦不含奶製品、蛋類、豆類、麩質及低膽固醇，並獲得純素食及清真認證。

Happy Cow的雪糕由馬來西亞椰漿及印尼椰糖混製，再加入水果及果醬而成，沒有添加任何人造味精、食用色素及防腐劑。（受訪者提供圖片）

由於Happy Cow採用椰糖，其升糖指數相較其他糖類低，與市面上常見的雪糕產品相比，理論上含糖量相對較少，能為糖尿病患者或特別着重健康人士，提供另類選擇。

Happy Cow行政總裁Mary Schroeder表示，品牌的宗旨是讓所有顧客都能無憂無慮地享受冰凍甜點的樂趣，眼見部分人因蛋奶成分而不能吃雪糕，甚感可惜，希望透過研發無蛋奶成份的全植物性冰凍甜點，讓過敏人士都有機會品嘗到雪糕的美味。她又指，隨着香港鄰近地區人士更關注健康，中國內地消費者已了解到低糖、低膽固醇食物更健康，對純素產品亦甚感興趣。預計無奶純素冰凍甜點的銷售額會繼續增長，甚至升至佔雪糕市場的10至15%。

堅持香港製造　善用本地食材

憶起品牌成立初期，由於沒有充裕的資金，只好由小規模慢慢做起，以社交平台作為宣傳推廣的主要渠道；此外，亦有舉辦不同的活動，甚至在街上或連鎖超市提供免費試食，靠顧客親自品嘗建立口碑，為產品銷售帶來正面的影響。

時至今日，Happy Cow的冰凍甜點已有逾十多款口味，包括雲呢拿、士多啤梨、榴槤、菠蘿椰子、綠茶、雙重朱古力曲奇及鹽味焦糖等。所有全植物性冰凍甜點都是在葵涌的廠房新鮮製作，應付全港銷售點，採用的原料除了從外地進口外，也有部分來自香港，如本地薑。

為更方便顧客　正物色理想的店舖

在新冠肺炎疫情期間，由於受限聚令等相關社交距離措施影響，位於中環摩天輪專門店被迫暫停營業了一段時間。為更方便服務顧客，Happy Cow決定尋找更便利的位置，現正物色理想店舖位置。顧客仍可繼續在其他銷售點購買產品，例如Market place、Green common、Fusion和City'super等。

在新冠肺炎疫情期間，由於受限聚令等相關社交距離措施影響，位於中環摩天輪專門店被迫暫停營業了一段時間。（受訪者提供圖片）

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隨着品牌不斷發展，將會聘請更多富經驗的員工，同時為現職員工提供培訓。Mary透露，隨着愈來愈多人願意嘗試無奶冷凍甜點，陸續收到台灣、韓國等不同地區的顧客查詢。除了在港澳地區和中國銷售外，未來或會拓展至台灣市場。

記者：施雯雯

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