  • 28°C
香港時間 : 2020909日 (三) 17:10
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iMoney新股IPO

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【着數優惠】宏利推投保優惠　買指定人壽年金危疾產品　首年20%保費折扣

理財智慧 16:37 2020/09/09

分享：

疫情持續，不少港人的生計受影響，宏利香港今日宣布，因疫情為經濟民生帶來重大挑戰，而市民對健康及退休產品需求殷切，該保險公司再度推出「感謝月」優惠，客戶於今年8月29日至9月25日期間，成功申請保費繳付期5年或以上的指定人壽及儲蓄、年金及危疾計劃，可於首個保單年度享有保費折扣。

基本計劃保費繳付期5至9年的產品，首年保費折扣10%。而投保保費繳付期20年或以上的產品， 首年保費折扣達20%。

基本計劃保費繳付期 基本計劃保費折扣
（年度化保費之百分比）
5 – 9年 10%
10 – 19年 15%
20年或以上 20%

宏利表示，新優惠適用於超過10款個人理財產品，可經由宏利的「虛擬會面」遙距投保平台向代理人諮詢及申請。

【理財智慧】月光族必學3大儲錢方法 堅持每日儲一年有66795元！【下一頁

合資格計劃（保費繳付期五年或以上）包括：

人壽及儲蓄
• 赤霞珠終身壽險計劃2
• 世紀傳承保障計劃
• 豐譽傳承保障計劃
• 創富傳承保障計劃
• 卓越保障計劃

年金
• 靈活自在年金計劃
• 理想退休入息計劃

危疾
• 活耀人生危疾保2 （加強版）*
• 活耀人生危疾保2*
• 心愛一家保
• 悠然危疾保

*只適用於香港

6月曾推「感謝月」　銷售額按年升19%

該公司於今年6月首度推出感謝月優惠，該月份的單月年度化保費等值銷售額更錄得19%的顯著按年升幅，反映本地市場對健康和退休產品的需求仍然強勁。隨著疫情逐漸緩和，宏利加推優惠希望更多港人得以受惠，獲得更全面的保障。

【室內設計】夫婦花約18萬元裝修近800呎大屋 雲石紋配木地板突顯現代摩登風：【下一頁

 

#即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com

#立即訂閱掌握投資創富資訊【 imoney.hket.com/im/subscription

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！

責任編輯：葉卓偉

疫情 保險公司 香港 銷售 終身壽險 年金 儲蓄

上一篇文章

【美團點評3690】外賣員成高危行業　熱爆網文批美團AI系統致禍

下一篇文章

【涼風有信Vincent@iM網欄】事在人為 明年香港轉好？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【月入中位數】港人最新月入中位數1.9萬元　8大行業月入中位數一覽
【月入中位數】港人最新月入中位數1.9萬元　8大行業月入中位數一覽
【網民熱話】4兄妹夾份幫父親公屋換居屋　網民何解一面倒反對？
【網民熱話】4兄妹夾份幫父親公屋換居屋　網民何解一面倒反對？
【樓市故事】準新人睇中映灣園3房惟叫價企硬 最後出動兩張「誠意牌」打動業主減價
【樓市故事】準新人睇中映灣園3房惟叫價企硬 最後出動兩張「誠意牌」打動業主減價
【室內設計】80後孝順女為母擲約50萬元聘請設計公司裝修　打造近400呎屋成日式簡約風居所
【室內設計】80後孝順女為母擲約50萬元聘請設計公司裝修　打造近400呎屋成日式簡約風居所
【藍籌屋苑】太古城勁劈510萬沽　代理：當初叫價貴
【藍籌屋苑】太古城勁劈510萬沽　代理：當初叫價貴
【樓市故事】換樓豪客高買低賣 年內新高價購黃埔花園3房 即日極速低價沽海逸豪園
【樓市故事】換樓豪客高買低賣 年內新高價購黃埔花園3房 即日極速低價沽海逸豪園