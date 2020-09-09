【着數優惠】宏利推投保優惠　買指定人壽年金危疾產品　首年20%保費折扣

疫情持續，不少港人的生計受影響，宏利香港今日宣布，因疫情為經濟民生帶來重大挑戰，而市民對健康及退休產品需求殷切，該保險公司再度推出「感謝月」優惠，客戶於今年8月29日至9月25日期間，成功申請保費繳付期5年或以上的指定人壽及儲蓄、年金及危疾計劃，可於首個保單年度享有保費折扣。

基本計劃保費繳付期5至9年的產品，首年保費折扣10%。而投保保費繳付期20年或以上的產品， 首年保費折扣達20%。

基本計劃保費繳付期 基本計劃保費折扣

（年度化保費之百分比） 5 – 9年 10% 10 – 19年 15% 20年或以上 20%

宏利表示，新優惠適用於超過10款個人理財產品，可經由宏利的「虛擬會面」遙距投保平台向代理人諮詢及申請。

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合資格計劃（保費繳付期五年或以上）包括：

人壽及儲蓄

• 赤霞珠終身壽險計劃2

• 世紀傳承保障計劃

• 豐譽傳承保障計劃

• 創富傳承保障計劃

• 卓越保障計劃

年金

• 靈活自在年金計劃

• 理想退休入息計劃

危疾

• 活耀人生危疾保2 （加強版）*

• 活耀人生危疾保2*

• 心愛一家保

• 悠然危疾保

*只適用於香港

6月曾推「感謝月」 銷售額按年升19%

該公司於今年6月首度推出感謝月優惠，該月份的單月年度化保費等值銷售額更錄得19%的顯著按年升幅，反映本地市場對健康和退休產品的需求仍然強勁。隨著疫情逐漸緩和，宏利加推優惠希望更多港人得以受惠，獲得更全面的保障。

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責任編輯：葉卓偉