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【美股急跌】新債王岡拉克：散戶狂潮是股市不祥之兆

即市財經 16:22 2020/09/09

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有新債王之稱的岡拉克（Jeffrey Gundlach）表示，美國散戶投資者今年的大規模購買狂潮是股市的不祥之兆。

有新債王之稱的岡拉克（Jeffrey Gundlach）表示﹐美國散戶投資者今年的大規模購買狂潮是股市的不祥之兆。CNBC報道，岡拉克周二在一個線上會議指出，線上券商的每日平均交易和每個賬戶的交易宗數激增，散戶活動非常活躍。

他認為，散戶交易暢旺與美國政府刺激方案有關，這些資金雖然幫助了不少生活陷入困境的美國人，但部分資金回到股市。他比喻新手投資者就像獲得陌生人糖果的小孩，他們將資金投入股市熱潮之中，對於任何資深投資者來說，這都是可怕的跡象。

今年網路券商增加大量的新用戶，不少新手、業餘投資者希望在美股復甦中分一杯羹。線上券商如嘉信（Charles Schwab）、德美利證券（TD Ameritrade）、Etrade和Interactive Brokers的新開戶數大量增加，受千禧一代青睞的交易平台羅賓漢（Robinhood）今年前4月就新增了300萬帳戶。

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編輯：吳敏芳

岡拉克 美股
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