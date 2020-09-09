【保就業計劃】第二期至今逾14萬僱主申請　93%成功申請第一期

▲ 「保就業」計劃第二期由8月31日開始接受申請，截至今日（9日）中午12時，共收到約141,000名僱主及超過18,000名自僱人士的申請。(資料圖片)

「保就業」計劃第二期由8月31日開始接受申請，截至今日（9日）中午12時，共收到約141,000名僱主及超過18,000名自僱人士的申請。截至現時接獲的僱主申請當中，大約93%的僱主成功申請「保就業」計劃第一期。

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政府發言人又提醒，有意申請「保就業」計劃第二期工資補貼的合資格僱主和自僱人士，應於9月13日晚上11時59分前，透過「保就業」計劃專用網站（www.ess.gov.hk）提交申請。

自僱人士如有「自僱人士強積金戶口」而在2020年3月31日戶口仍未取消，並且未曾在「保就業」計劃第一期獲得一筆過7,500元資助，也可在第二期工資補貼申請期間提交申請。

發言人表示，所有收到的申請現正迅速處理，以期盡快向合資格而又能提供正確資料的僱主發放工資補貼。在完成審核申請後，「保就業」計劃秘書處將會透過電郵及手機短訊通知成功申請人。若對申請結果有任何疑問，申請人必須在通知發出起計7天內，透過上述查詢網頁提出要求檢視申請結果。

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責任編輯：朱悅瀅