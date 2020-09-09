  • 28°C
香港時間 : 2020909日 (三) 17:10
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【保就業計劃】第二期至今逾14萬僱主申請　93%成功申請第一期

商業 16:23 2020/09/09

分享：

「保就業」計劃第二期由8月31日開始接受申請，截至今日（9日）中午12時，共收到約141,000名僱主及超過18,000名自僱人士的申請。(資料圖片)

「保就業」計劃第二期由8月31日開始接受申請，截至今日（9日）中午12時，共收到約141,000名僱主及超過18,000名自僱人士的申請。截至現時接獲的僱主申請當中，大約93%的僱主成功申請「保就業」計劃第一期。

【防疫抗疫基金】保就業計劃第二期今起接受申請　料最快3周派發補貼（附申請連結）

【防疫抗疫基金】保就業計劃第二期　跟第一期有何不同？

政府發言人又提醒，有意申請「保就業」計劃第二期工資補貼的合資格僱主和自僱人士，應於9月13日晚上11時59分前，透過「保就業」計劃專用網站（www.ess.gov.hk）提交申請。

自僱人士如有「自僱人士強積金戶口」而在2020年3月31日戶口仍未取消，並且未曾在「保就業」計劃第一期獲得一筆過7,500元資助，也可在第二期工資補貼申請期間提交申請。 

發言人表示，所有收到的申請現正迅速處理，以期盡快向合資格而又能提供正確資料的僱主發放工資補貼。在完成審核申請後，「保就業」計劃秘書處將會透過電郵及手機短訊通知成功申請人。若對申請結果有任何疑問，申請人必須在通知發出起計7天內，透過上述查詢網頁提出要求檢視申請結果。

【防疫抗疫基金】第二期保就業計劃　中小企申請8項須知

【消費優惠】想購物又想慳錢可以點？　網銷、零售折扣和你看（不斷更新）<<<不會錯過慳錢省時的機會

責任編輯：朱悅瀅

相關文章

【防疫抗疫基金】保就業計劃第二期今起接受申請　料最快3周派發補貼（附申請連結）
2020/08/31
【防疫抗疫基金】保就業計劃第二期今起接受申請　料最快3周派發補貼（附申請連結）
【保就業計劃】羅致光指超市減價有帶頭作用　會監察落實減價
2020/08/20
【保就業計劃】羅致光指超市減價有帶頭作用　會監察落實減價
【保就業計劃】廠商會建議延長資助期限　支援製造和進出口貿易業
2020/08/18
【保就業計劃】廠商會建議延長資助期限　支援製造和進出口貿易業
【防疫抗疫基金】保就業計劃第二期　跟第一期有何不同？
2020/08/18
【防疫抗疫基金】保就業計劃第二期　跟第一期有何不同？
疫情 就業 自僱人士 保就業 補貼

上一篇文章

【疫市擴張】MOS Burger 預告2個月內連開3店　兼推新品「吉列帆立貝漢堡」

下一篇文章

【網上租手袋】名牌手袋租借平台Style Theory登陸香港　月費899元
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【幾時去日韓玩】邱騰華：正與11國商討旅遊氣泡　包括日泰德法
【幾時去日韓玩】邱騰華：正與11國商討旅遊氣泡　包括日泰德法
【消費優惠】麥當勞9月7日至13日優惠　10元雙牛芝堡、蜜糖BBQ麥炸雞
【消費優惠】麥當勞9月7日至13日優惠　10元雙牛芝堡、蜜糖BBQ麥炸雞
【旅遊寒冬】「旅遊氣泡」成大趨？ 推動旅遊業復甦第一步
【旅遊寒冬】「旅遊氣泡」成大趨？ 推動旅遊業復甦第一步
【限聚令放寬】食肆堂食放寬每枱4人　酒樓料生意增2成
【限聚令放寬】食肆堂食放寬每枱4人　酒樓料生意增2成
【疫市開店】一田首間便利店開幕　首日平均消費逾百元
【疫市開店】一田首間便利店開幕　首日平均消費逾百元
中國網紅吸金力驚人　「惜食」新政令「吃播」現失業潮？
中國網紅吸金力驚人　「惜食」新政令「吃播」現失業潮？