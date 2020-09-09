▲ 專家：今年應及早打流感疫苗 騰出資源治新冠肺炎

各國嚴陣以待，迎接受流感和新冠肺炎威脅的冬天，兩者的病徵都十分相似，令人難以分辨。新冠肺炎疫苗尚未面世，美國專家建議，今年不妨早點接種流感疫苗。醫護擔心應付流感會消耗不少醫療資源，恐怕無力再應付新冠肺炎，故有必要及早預防流感。

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自新冠肺炎疫情爆發以來，口罩、酒精搓手液、防護衣服都一度陷入短缺。在流感和新冠肺炎雙重夾擊之下，醫療資源供應相信更緊張，供應鏈或再一次被打亂。正因如此，驅使衛生專家關注流感疫苗的接種情況。

美國甘德森醫療集團（Gundersen Health System）的兒科醫生奈克（Raj Naik）指出，雖然年齡介乎5至17歲的健康兒童不是高危族群，但他們是流感的主要傳播者。

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威斯康星健康中心（UW Health）稱，去年的流感疫情比以往更加嚴重。在2019至2020年度的流感季節，該醫療中心錄得821名兒童染疫，數字遠高於前一年的76人。

美國疾控中心（CDC）估計，美國在2019至2020年因流感死亡的人數最多為6.2萬，累計確診人數多達560萬。

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責任編輯：鄧燕君