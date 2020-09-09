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專家：今年應及早打流感疫苗 騰出資源治新冠肺炎

環球社會熱點 16:23 2020/09/09

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專家：今年應及早打流感疫苗 騰出資源治新冠肺炎

各國嚴陣以待，迎接受流感和新冠肺炎威脅的冬天，兩者的病徵都十分相似，令人難以分辨。新冠肺炎疫苗尚未面世，美國專家建議，今年不妨早點接種流感疫苗。醫護擔心應付流感會消耗不少醫療資源，恐怕無力再應付新冠肺炎，故有必要及早預防流感。

美國麻省強制學生接種流感疫苗 數百人示威：【下一頁】

世衛：望新冠肺炎疫情兩年內結束 比西班牙流感快：【下一頁】

自新冠肺炎疫情爆發以來，口罩、酒精搓手液、防護衣服都一度陷入短缺。在流感和新冠肺炎雙重夾擊之下，醫療資源供應相信更緊張，供應鏈或再一次被打亂。正因如此，驅使衛生專家關注流感疫苗的接種情況。

美國甘德森醫療集團（Gundersen Health System）的兒科醫生奈克（Raj Naik）指出，雖然年齡介乎5至17歲的健康兒童不是高危族群，但他們是流感的主要傳播者。

英國流感死亡個案為新冠肺炎6倍 一周死逾千人：【下一頁】

威斯康星健康中心（UW Health）稱，去年的流感疫情比以往更加嚴重。在2019至2020年度的流感季節，該醫療中心錄得821名兒童染疫，數字遠高於前一年的76人。

美國疾控中心（CDC）估計，美國在2019至2020年因流感死亡的人數最多為6.2萬，累計確診人數多達560萬。

英國間接抗疫方法 推史上最大流感疫苗計劃：【下一頁】

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責任編輯：鄧燕君

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